Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/putin-1974311047.html
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills
Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:24
2024-09-23T20:24
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
херсонская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в новых регионах РФ. Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Якутию опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: проанализировать опыт создания школы информационных технологий "Expo Skills" и при необходимости представить предложения по его распространению в Российской Федерации, прежде всего в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Срок - 3 февраля 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240910/it-chempionat-1971690908.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Херсонская область , Запорожская область
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills

Идеи распространения опыта Expo Skills в новых регионах представят до 3 февраля

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в новых регионах РФ.
Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Якутию опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: проанализировать опыт создания школы информационных технологий "Expo Skills" и при необходимости представить предложения по его распространению в Российской Федерации, прежде всего в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Срок - 3 февраля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Открыт прием заявок на участие в ИТ-чемпионате True Tech Champ
10 сентября, 10:29
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМихаил МишустинХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала