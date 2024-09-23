https://ria.ru/20240923/putin-1974311047.html
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills
Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:24
2024-09-23T20:24
2024-09-23T20:24
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донецкая народная республика
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владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в новых регионах РФ. Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Якутию опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: проанализировать опыт создания школы информационных технологий "Expo Skills" и при необходимости представить предложения по его распространению в Российской Федерации, прежде всего в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Срок - 3 февраля 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240910/it-chempionat-1971690908.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Херсонская область , Запорожская область
Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills
Идеи распространения опыта Expo Skills в новых регионах представят до 3 февраля