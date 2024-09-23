https://ria.ru/20240923/putin-1974311047.html

Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills

Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил представить идеи по распространению опыта школы Expo Skills

Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:24

2024-09-23T20:24

2024-09-23T20:24

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

михаил мишустин

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 3 февраля представить предложения по распространению опыта создания школы информационных технологий Expo Skills в новых регионах РФ. Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Якутию опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: проанализировать опыт создания школы информационных технологий "Expo Skills" и при необходимости представить предложения по его распространению в Российской Федерации, прежде всего в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Срок - 3 февраля 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240910/it-chempionat-1971690908.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, херсонская область , запорожская область