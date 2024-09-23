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Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр - РИА Новости, 23.09.2024
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20:06 23.09.2024 (обновлено: 20:28 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/putin-1974308623.html
Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр
Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:06
2024-09-23T20:28
владимир путин
россия
экономика
михаил мишустин
институт развития интернета
видеоигры
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... в целях развития креативных индустрий в Российской Федерации, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, рассмотрев вопрос о предоставлении указанных бюджетных ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 15 октября 2024 года.
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владимир путин, россия, экономика, михаил мишустин, институт развития интернета, видеоигры
Владимир Путин, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Институт развития интернета, видеоигры
Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр

Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку российских видеоигр

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.
Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... в целях развития креативных индустрий в Российской Федерации, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, рассмотрев вопрос о предоставлении указанных бюджетных ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 15 октября 2024 года.
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаМихаил МишустинИнститут развития интернетавидеоигры
 
 
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