https://ria.ru/20240923/putin-1974308623.html

Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр

Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:06

2024-09-23T20:06

2024-09-23T20:28

владимир путин

россия

экономика

михаил мишустин

институт развития интернета

видеоигры

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... в целях развития креативных индустрий в Российской Федерации, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, рассмотрев вопрос о предоставлении указанных бюджетных ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 15 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240923/putin-1974311047.html

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владимир путин, россия, экономика, михаил мишустин, институт развития интернета, видеоигры