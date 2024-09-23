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Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения - РИА Новости, 23.09.2024
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14:50 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/putin-1974251318.html
Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения
Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения - РИА Новости, 23.09.2024
Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения
Президент России Владимир Путин на встрече с главой НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:50
2024-09-23T14:50
россия
черное море
байкал
владимир путин
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения. В ходе встречи с российским президентом Ковальчук рассказал о разработке подводного обитаемого аппарата на двух человек, который опускается под воду на 2200 метров. Разработка ведется с целью контроля труб газопроводов, проложенных по дну Черного моря. "На два километра я опускался на Байкале. Километр 900 (метров - ред.)", - сказал Путин на встрече в Кремле. Ковальчук, в свою очередь, напомнил, как глава государства погружался на Балтике с целью осмотра фрегата "Олег". Говоря о перспективах работы глубоководного аппарата на глубине Черного моря, Путин отметил возможные проблемы с видимостью из-за сероводородной среды в водоеме. "Но тем не менее. Мы сделали уникальный тренажёр (совершенно полная имитация), Вы сидите в этой кабине, опускаете, полная имитация. Тренажёр – совершенно уникальная вещь", - продолжил доклад глава Курчатовского института. В июле 2019 года президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около 30 минут в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11". В 2009 году Путин, занимая должность председателя правительства РФ, совершил четырехчасовое погружение на аппарате "Мир-1" на дно Байкала.
https://ria.ru/20240923/institut-1974245649.html
https://ria.ru/20240921/podlodka-1973953559.html
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россия, черное море, байкал, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт
Россия, Черное море, Байкал, Владимир Путин, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения

Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил о погружении на глубину двух километров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время встречи
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения.
В ходе встречи с российским президентом Ковальчук рассказал о разработке подводного обитаемого аппарата на двух человек, который опускается под воду на 2200 метров. Разработка ведется с целью контроля труб газопроводов, проложенных по дну Черного моря.
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"На два километра я опускался на Байкале. Километр 900 (метров - ред.)", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Ковальчук, в свою очередь, напомнил, как глава государства погружался на Балтике с целью осмотра фрегата "Олег".
Говоря о перспективах работы глубоководного аппарата на глубине Черного моря, Путин отметил возможные проблемы с видимостью из-за сероводородной среды в водоеме.
"Но тем не менее. Мы сделали уникальный тренажёр (совершенно полная имитация), Вы сидите в этой кабине, опускаете, полная имитация. Тренажёр – совершенно уникальная вещь", - продолжил доклад глава Курчатовского института.
В июле 2019 года президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около 30 минут в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11". В 2009 году Путин, занимая должность председателя правительства РФ, совершил четырехчасовое погружение на аппарате "Мир-1" на дно Байкала.
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