https://ria.ru/20240923/putin-1974251318.html

Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения

Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения - РИА Новости, 23.09.2024

Путин на встрече с Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения

Президент России Владимир Путин на встрече с главой НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:50

2024-09-23T14:50

2024-09-23T14:50

россия

черное море

байкал

владимир путин

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком вспомнил свой опыт глубоководного погружения. В ходе встречи с российским президентом Ковальчук рассказал о разработке подводного обитаемого аппарата на двух человек, который опускается под воду на 2200 метров. Разработка ведется с целью контроля труб газопроводов, проложенных по дну Черного моря. "На два километра я опускался на Байкале. Километр 900 (метров - ред.)", - сказал Путин на встрече в Кремле. Ковальчук, в свою очередь, напомнил, как глава государства погружался на Балтике с целью осмотра фрегата "Олег". Говоря о перспективах работы глубоководного аппарата на глубине Черного моря, Путин отметил возможные проблемы с видимостью из-за сероводородной среды в водоеме. "Но тем не менее. Мы сделали уникальный тренажёр (совершенно полная имитация), Вы сидите в этой кабине, опускаете, полная имитация. Тренажёр – совершенно уникальная вещь", - продолжил доклад глава Курчатовского института. В июле 2019 года президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Погружение длилось около 30 минут в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11". В 2009 году Путин, занимая должность председателя правительства РФ, совершил четырехчасовое погружение на аппарате "Мир-1" на дно Байкала.

https://ria.ru/20240923/institut-1974245649.html

https://ria.ru/20240921/podlodka-1973953559.html

россия

черное море

байкал

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россия, черное море, байкал, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт