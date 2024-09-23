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Путин встретится с главой Курчатовского института - РИА Новости, 23.09.2024
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12:36 23.09.2024 (обновлено: 13:16 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/putin-1974222559.html
Путин встретится с главой Курчатовского института
Путин встретится с главой Курчатовского института - РИА Новости, 23.09.2024
Путин встретится с главой Курчатовского института
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, сообщил РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:36
2024-09-23T13:16
политика
россия
михаил ковальчук
дмитрий песков
владимир путин
курчатовский институт
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня относительно спокойный день таких внутренних совещаний и обычных встреч. Одна из встреч будет с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Традиционно президент уделяет большое внимание работе научной организации весьма и весьма крупной, и сегодня как раз Ковальчук проинформирует главу государства о том, как идёт работа, какие перспективные задачи и так далее", - сказал Песков. Он отметил, что это будет публичная часть рабочего дня президента.Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус Национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.Курчатовский институт – головная научная организация комплексной программы по развитию техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ; федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры; федеральной научно-технической программы развития генетических технологий; федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.В феврале 2023 года правительство РФ утвердило программу деятельности Курчатовского института на 2023-2027 годы. В числе главных целей и задач программы – развитие перспективных технологий, формирование технологической базы для достижения Россией лидерства по приоритетным направлениям научно-технологического развития, создание сети исследовательских установок класса "мегасайенс".Основными направлениями работы, предусмотренными в программе, выбраны развитие ядерных технологий для создания атомной энергетики нового поколения, исследования и разработки в области создания новых материалов, включая электронную компонентную базу, применения ядерных технологий в медицине, исследования в области генетики и биотехнологий, а также создание природоподобных технологий. Значительное внимание в программе уделено образовательным инициативам.В минувшую субботу Михаилу Ковальчуку исполнилось 78 лет.
https://ria.ru/20240819/institut-1967004598.html
https://ria.ru/20240829/nauka-1969073472.html
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политика, россия, михаил ковальчук, дмитрий песков, владимир путин, курчатовский институт
Политика, Россия, Михаил Ковальчук, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Курчатовский институт
Путин встретится с главой Курчатовского института

Путин в понедельник встретится с главой Курчатовского института Ковальчуком

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня относительно спокойный день таких внутренних совещаний и обычных встреч. Одна из встреч будет с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Традиционно президент уделяет большое внимание работе научной организации весьма и весьма крупной, и сегодня как раз Ковальчук проинформирует главу государства о том, как идёт работа, какие перспективные задачи и так далее", - сказал Песков.
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Он отметил, что это будет публичная часть рабочего дня президента.
Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус Национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
Курчатовский институт – головная научная организация комплексной программы по развитию техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ; федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры; федеральной научно-технической программы развития генетических технологий; федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.
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В феврале 2023 года правительство РФ утвердило программу деятельности Курчатовского института на 2023-2027 годы. В числе главных целей и задач программы – развитие перспективных технологий, формирование технологической базы для достижения Россией лидерства по приоритетным направлениям научно-технологического развития, создание сети исследовательских установок класса "мегасайенс".
Основными направлениями работы, предусмотренными в программе, выбраны развитие ядерных технологий для создания атомной энергетики нового поколения, исследования и разработки в области создания новых материалов, включая электронную компонентную базу, применения ядерных технологий в медицине, исследования в области генетики и биотехнологий, а также создание природоподобных технологий. Значительное внимание в программе уделено образовательным инициативам.
В минувшую субботу Михаилу Ковальчуку исполнилось 78 лет.
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