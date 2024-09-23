https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html

Путин обратился к участникам РЭН

Путин обратился к участникам РЭН - РИА Новости, 23.09.2024

Путин обратился к участникам РЭН

В новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, сказал президент России Владимир Путин... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:10

2024-09-23T09:10

2024-09-23T09:17

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, сказал президент России Владимир Путин участникам и гостям VII Международного форума "Российская энергетическая неделя"."Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей", - сказал президент.

https://ria.ru/20240922/zapad-1974079181.html

россия

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владимир путин, россия