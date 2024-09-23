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Путин обратился к участникам РЭН - РИА Новости, 23.09.2024
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09:10 23.09.2024 (обновлено: 09:17 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html
Путин обратился к участникам РЭН
Путин обратился к участникам РЭН - РИА Новости, 23.09.2024
Путин обратился к участникам РЭН
В новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, сказал президент России Владимир Путин... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:10
2024-09-23T09:17
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, сказал президент России Владимир Путин участникам и гостям VII Международного форума "Российская энергетическая неделя"."Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей", - сказал президент.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин обратился к участникам РЭН

Путин участникам РЭН: содействие в ТЭК должно укреплять национальные экономики

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, сказал президент России Владимир Путин участникам и гостям VII Международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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