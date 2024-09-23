Рейтинг@Mail.ru
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/pushkov-1974264276.html
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 23.09.2024
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков
Кандидат в президенты США от республиканцев проявляет гораздо большую ответственность, чем администрация нынешнего президента-демократа Джо Байдена, которая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:11
2024-09-23T16:11
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_0:14:2774:1574_1920x0_80_0_0_2edf07d87c86af17e7a0b89235f30c0f.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев проявляет гораздо большую ответственность, чем администрация нынешнего президента-демократа Джо Байдена, которая заигралась в опосредованную войну с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Газета "Вашингтон пост" цитирует совместную статью Дональда Трампа и Роберта Кеннеди-мл. в издании "The Hill", в которой они выступают против разрешения Киеву наносить ракетные удары вглубь российской территории. Они убеждены, что это создаст наибольший риск ядерной войны "за все время с Кубинского кризиса" (в России его называют Карибским кризисом). Трамп и Кеннеди также призвали к переговорам с Россией. Таким образом, что бы ни говорили об импульсивности Трампа, по ключевым вопросам войны и мира он проявляет намного большую ответственность и трезвость, чем администрация демократов, заигравшаяся в опосредованную войну с Россией", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240801/kennedi-1963483501.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b9e03799ba6e4fc36e1d1a205355afd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков

Пушков: администрация Байдена заигралась в опосредованную войну с Россией

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев проявляет гораздо большую ответственность, чем администрация нынешнего президента-демократа Джо Байдена, которая заигралась в опосредованную войну с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Газета "Вашингтон пост" цитирует совместную статью Дональда Трампа и Роберта Кеннеди-мл. в издании "The Hill", в которой они выступают против разрешения Киеву наносить ракетные удары вглубь российской территории. Они убеждены, что это создаст наибольший риск ядерной войны "за все время с Кубинского кризиса" (в России его называют Карибским кризисом). Трамп и Кеннеди также призвали к переговорам с Россией. Таким образом, что бы ни говорили об импульсивности Трампа, по ключевым вопросам войны и мира он проявляет намного большую ответственность и трезвость, чем администрация демократов, заигравшаяся в опосредованную войну с Россией", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России
1 августа, 16:49
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала