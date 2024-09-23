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США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 23.09.2024
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков
Кандидат в президенты США от республиканцев проявляет гораздо большую ответственность, чем администрация нынешнего президента-демократа Джо Байдена, которая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:11
2024-09-23T16:11
2024-09-23T16:11
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев проявляет гораздо большую ответственность, чем администрация нынешнего президента-демократа Джо Байдена, которая заигралась в опосредованную войну с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Газета "Вашингтон пост" цитирует совместную статью Дональда Трампа и Роберта Кеннеди-мл. в издании "The Hill", в которой они выступают против разрешения Киеву наносить ракетные удары вглубь российской территории. Они убеждены, что это создаст наибольший риск ядерной войны "за все время с Кубинского кризиса" (в России его называют Карибским кризисом). Трамп и Кеннеди также призвали к переговорам с Россией. Таким образом, что бы ни говорили об импульсивности Трампа, по ключевым вопросам войны и мира он проявляет намного большую ответственность и трезвость, чем администрация демократов, заигравшаяся в опосредованную войну с Россией", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
США заигрались в опосредованную войну с Россией, заявил Пушков
Пушков: администрация Байдена заигралась в опосредованную войну с Россией