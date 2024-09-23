Музей музыки представил выставку "Онегин" к юбилею Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея МузыкиЭкспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Музыки
Экспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Выставка "Онегин. Открытый финал" к 225-летию Александра Пушкина и 145-летию премьеры оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского открылась в филиале Российского национального музея музыки, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В Российском национальном музее музыки открылась выставка "Онегин. Открытый финал", приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 145-летию премьеры оперы "Евгений Онегин" Петра Ильича Чайковского. Выставочный проект рассказывает об истории создания романа "Евгений Онегин" и одноименной оперы, актуализируя их содержание для современного читателя и зрителя", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея МузыкиЭкспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Музыки
Экспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
По словам генерального директора Музея музыки Михаила Брызгалова, у посетителей будет возможность выбрать свой маршрут для знакомства с выставкой, начав с выбора темы: "Татьяна", "Ленский" или "Онегин". С помощью искусственного интеллекта посетители смогут написать письмо Онегину от имени Лариной, почувствовать себя Ленским, исполнив его знаменитую арию, примерить костюм Онегина, а также окунуться в атмосферу бала того времени.
На выставке представлены театральные костюмы, графические и живописные работы, произведения декоративно-прикладного искусства, эскизы костюмов и декораций к постановкам, авторские музыкальные и литературные рукописи, прижизненные печатные издания, афиши, программы спектаклей, фотографии и видеоматериалы из фондов музея, а также Бахрушинского театрального музея, Исторического музея, Большого и Мариинского театров и других институций и частных собраний.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея МузыкиЭкспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Музыки
Экспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
Среди наиболее ярких экспонатов – академическое юбилейное издание "Евгения Онегина" 1933 года, бальное платье Татьяны из постановки Императорского Мариинского театра 1907 года и дуэльные пистолеты эпохи А. С. Пушкина с капсюльной системой, подобные пистолетам, использованным на дуэли писателя с Дантесом. Отдельного внимания заслуживает альбом автографов и изобразительных материалов, принадлежавший княгине Наталье Голицыной, в котором также присутствует автограф А. С. Пушкина.
На выставке впервые будет представлен отреставрированный в августе этого года оригинал партитуры оперы "Евгений Онегин" Чайковского. Она сохранила не только сам процесс работы композитора над оперой, но и отпечаток дальнейшей судьбы произведения. В партитуре содержатся пометы издателя Петра Юргенсона, а также дирижерские пометы Николая Рубинштейна.
Выставку могут посетить все желающие в филиале Музея музыки – Музее Чайковского до 12 января 2025 года.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея МузыкиЭкспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Музыки
Экспонат выставки "Онегин" к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского