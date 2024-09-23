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Музей музыки представил выставку "Онегин" к юбилею Пушкина

Музей музыки представил выставку "Онегин" к юбилею Пушкина - РИА Новости, 23.09.2024

Музей музыки представил выставку "Онегин" к юбилею Пушкина

Выставка "Онегин. Открытый финал" к 225-летию Александра Пушкина и 145-летию премьеры оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского открылась в филиале Российского... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:30

2024-09-23T20:30

2024-09-23T20:30

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Выставка "Онегин. Открытый финал" к 225-летию Александра Пушкина и 145-летию премьеры оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского открылась в филиале Российского национального музея музыки, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "В Российском национальном музее музыки открылась выставка "Онегин. Открытый финал", приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 145-летию премьеры оперы "Евгений Онегин" Петра Ильича Чайковского. Выставочный проект рассказывает об истории создания романа "Евгений Онегин" и одноименной оперы, актуализируя их содержание для современного читателя и зрителя", - говорится в сообщении. По словам генерального директора Музея музыки Михаила Брызгалова, у посетителей будет возможность выбрать свой маршрут для знакомства с выставкой, начав с выбора темы: "Татьяна", "Ленский" или "Онегин". С помощью искусственного интеллекта посетители смогут написать письмо Онегину от имени Лариной, почувствовать себя Ленским, исполнив его знаменитую арию, примерить костюм Онегина, а также окунуться в атмосферу бала того времени. На выставке представлены театральные костюмы, графические и живописные работы, произведения декоративно-прикладного искусства, эскизы костюмов и декораций к постановкам, авторские музыкальные и литературные рукописи, прижизненные печатные издания, афиши, программы спектаклей, фотографии и видеоматериалы из фондов музея, а также Бахрушинского театрального музея, Исторического музея, Большого и Мариинского театров и других институций и частных собраний. Среди наиболее ярких экспонатов – академическое юбилейное издание "Евгения Онегина" 1933 года, бальное платье Татьяны из постановки Императорского Мариинского театра 1907 года и дуэльные пистолеты эпохи А. С. Пушкина с капсюльной системой, подобные пистолетам, использованным на дуэли писателя с Дантесом. Отдельного внимания заслуживает альбом автографов и изобразительных материалов, принадлежавший княгине Наталье Голицыной, в котором также присутствует автограф А. С. Пушкина. На выставке впервые будет представлен отреставрированный в августе этого года оригинал партитуры оперы "Евгений Онегин" Чайковского. Она сохранила не только сам процесс работы композитора над оперой, но и отпечаток дальнейшей судьбы произведения. В партитуре содержатся пометы издателя Петра Юргенсона, а также дирижерские пометы Николая Рубинштейна. Выставку могут посетить все желающие в филиале Музея музыки – Музее Чайковского до 12 января 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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