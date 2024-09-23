https://ria.ru/20240923/protsess-1974272085.html

Украина оказывает давление на участников суда в Гааге, заявил МИД России

Украина оказывает давление на участников суда в Гааге, заявил МИД России - РИА Новости, 23.09.2024

Украина оказывает давление на участников суда в Гааге, заявил МИД России

Украина продолжает использовать методы давления на представляющих Россию участников судебного процесса в Гааге о правах прибрежных государств в Черном, Азовском РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:40

2024-09-23T16:40

2024-09-23T16:43

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ГААГА, 23 сен – РИА Новости. Украина продолжает использовать методы давления на представляющих Россию участников судебного процесса в Гааге о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в том числе путем включения в список сайта "Миротворец" и другие черные списки, заявил представитель российской делегации, начальник отдела правового департамента МИД РФ Константин Косоруков. Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. "Ситуация была осложнена тем, что Украина продолжает использовать методы внешнего давления на участников процесса от России. Одним из таких методов является включение агентов, представителей государства, юридических советников, адвокатов, свидетелей и экспертов в различные черные списки, в том числе широко известный список сайта "Миротворец", по которому совершаются убийства людей, причем как на территории Украины, так и за ее пределами, в том числе в России", - рассказал журналистам Косоруков. Кроме того, отметил он, эти люди включаются в списки официальных органов Украины, СБУ, по которым украинская сторона открывает уголовные дела и, возможно, направляет запросы о выдаче. "В нашем случае один из свидетелей в этом процессе подвергся такому давлению, в результате из-за обоснованных опасений в отношении безопасности он не смог физически присутствовать в Гааге и будет давать показания дистанционно. Как и в других подобных случаях, будем добиваться гарантий безопасности свидетелей и их исключения из подобных списков", - сообщил дипломат.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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в мире, украина, россия, гаага, служба безопасности украины