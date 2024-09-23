https://ria.ru/20240923/prokuratura-1974318754.html

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерала Попова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерала Попова - РИА Новости, 23.09.2024

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерала Попова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, по которому его обвиняют в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:23

2024-09-23T21:23

2024-09-23T21:26

происшествия

запорожская область

россия

иван попов (генерал)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, по которому его обвиняют в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказал РИА Новости адвокат Попова Сергей Буйновский. "Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал РИА Новости, что защита будет настаивать на допросе бывших сослуживцев генерала Попова, который отказался провести следователь, а также будет добиваться рассмотрения дела по месту совершения преступления в Запорожском гарнизонном военном суде. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, россия, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)