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Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО
Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Дальневосточном... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:29
2024-09-23T20:29
2024-09-23T20:29
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Дальневосточном федеральном округе, следует из распоряжения главы государства. "Рассмотреть вопрос о повышении эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в части, касающейся привлечения медицинских кадров в медицинские организации, расположенные на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении президента РФ.
https://ria.ru/20240923/putin-1974308623.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО
Путин призвал повысить эффективность "Земского доктора" и "Земского фельдшера"