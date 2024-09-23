https://ria.ru/20240923/programmy-1974312068.html

Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО

Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Дальневосточном... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:29

2024-09-23T20:29

2024-09-23T20:29

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Дальневосточном федеральном округе, следует из распоряжения главы государства. "Рассмотреть вопрос о повышении эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в части, касающейся привлечения медицинских кадров в медицинские организации, расположенные на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении президента РФ.

https://ria.ru/20240923/putin-1974308623.html

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россия, владимир путин, общество