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Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным - РИА Новости, 23.09.2024
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Краснодарский край
 
19:32 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/proezd-1974304465.html
Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным
Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным - РИА Новости, 23.09.2024
Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным
Школьники из многодетных семей Краснодарского края смогут с 1 октября бесплатно ездить на городском и ближайшем пригородном транспорте, сообщила вице-губернатор РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:32
2024-09-23T19:32
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР 23 сен — РИА Новости. Школьники из многодетных семей Краснодарского края смогут с 1 октября бесплатно ездить на городском и ближайшем пригородном транспорте, сообщила вице-губернатор Анна Минькова. "С 1 октября по поручению губернатора кубанские школьники из многодетных семей получат бесплатный безлимитный проезд на городском и пригородном (до 50 км) транспорте. Проездной действует в автобусах большой и малой вместимости, троллейбусах и трамваях", – написала Минькова в Telegram-канале. Она уточнила, что льготным школьным проездным билетом не получится расплатиться в такси, поездах, электричках и междугородних автобусах. По словам вице-губернатора, оформить льготу на школьника многодетные родители могут в отделении соцзащиты по месту жительства.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край

Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным

© iStock.com / puhimecДевушка оплачивает проезд в общественном транспорте
Девушка оплачивает проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / puhimec
Девушка оплачивает проезд в общественном транспорте. Архивное фото
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КРАСНОДАР 23 сен — РИА Новости. Школьники из многодетных семей Краснодарского края смогут с 1 октября бесплатно ездить на городском и ближайшем пригородном транспорте, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.
"С 1 октября по поручению губернатора кубанские школьники из многодетных семей получат бесплатный безлимитный проезд на городском и пригородном (до 50 км) транспорте. Проездной действует в автобусах большой и малой вместимости, троллейбусах и трамваях", – написала Минькова в Telegram-канале.
Она уточнила, что льготным школьным проездным билетом не получится расплатиться в такси, поездах, электричках и междугородних автобусах.
По словам вице-губернатора, оформить льготу на школьника многодетные родители могут в отделении соцзащиты по месту жительства.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта
20 сентября, 00:57
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
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