https://ria.ru/20240923/proezd-1974304465.html

Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным

Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным - РИА Новости, 23.09.2024

Проезд по городу для учеников из многодетных семей Кубани станет бесплатным

Школьники из многодетных семей Краснодарского края смогут с 1 октября бесплатно ездить на городском и ближайшем пригородном транспорте, сообщила вице-губернатор РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:32

2024-09-23T19:32

2024-09-23T19:32

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР 23 сен — РИА Новости. Школьники из многодетных семей Краснодарского края смогут с 1 октября бесплатно ездить на городском и ближайшем пригородном транспорте, сообщила вице-губернатор Анна Минькова. "С 1 октября по поручению губернатора кубанские школьники из многодетных семей получат бесплатный безлимитный проезд на городском и пригородном (до 50 км) транспорте. Проездной действует в автобусах большой и малой вместимости, троллейбусах и трамваях", – написала Минькова в Telegram-канале. Она уточнила, что льготным школьным проездным билетом не получится расплатиться в такси, поездах, электричках и междугородних автобусах. По словам вице-губернатора, оформить льготу на школьника многодетные родители могут в отделении соцзащиты по месту жительства.

https://ria.ru/20240920/kuban-1973739520.html

краснодарский край

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краснодарский край