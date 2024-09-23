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Депутат рассказала концепцию законопроекта о запрете движения чайлдфри - РИА Новости, 23.09.2024
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22:43 23.09.2024
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Депутат рассказала концепцию законопроекта о запрете движения чайлдфри
Депутат рассказала концепцию законопроекта о запрете движения чайлдфри - РИА Новости, 23.09.2024
Депутат рассказала концепцию законопроекта о запрете движения чайлдфри
Законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет касаться именно пропаганды такого образа жизни, речь не идет о личном выборе каждого, пояснила РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:43
2024-09-23T22:43
общество
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султан хамзаев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет касаться именно пропаганды такого образа жизни, речь не идет о личном выборе каждого, пояснила РИА Новости одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Ранее депутат ГД Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет внесен в Госдуму во вторник. "Законопроект будет касаться именно пропаганды, то есть целенаправленного распространения информации для формирования привлекательного образа жизни без семьи и детей. Сегодня такого контента, к сожалению, очень много. Речь не идет о праве выбора каждого в таких личных вопросах, а именно о работе по убеждению других, особенно несовершеннолетних, в превосходстве бездетного образа жизни, популяризации отказа от семьи", - сказала Аиткулова. Депутат добавила, что необходимо работать со всеми факторами, которые влияют на демографическую ситуацию в РФ, в том числе и с репродуктивными установками. "При этом, конечно, мы должны продолжать и дальше принимать решения, чтобы оказывать господдержку семье", - заключила она.
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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Депутат рассказала концепцию законопроекта о запрете движения чайлдфри

Депутат Аиткулова: проект о запрете движения чайлдфри будет касаться пропаганды

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет касаться именно пропаганды такого образа жизни, речь не идет о личном выборе каждого, пояснила РИА Новости одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.
Ранее депутат ГД Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ будет внесен в Госдуму во вторник.
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"Законопроект будет касаться именно пропаганды, то есть целенаправленного распространения информации для формирования привлекательного образа жизни без семьи и детей. Сегодня такого контента, к сожалению, очень много. Речь не идет о праве выбора каждого в таких личных вопросах, а именно о работе по убеждению других, особенно несовершеннолетних, в превосходстве бездетного образа жизни, популяризации отказа от семьи", - сказала Аиткулова.
Депутат добавила, что необходимо работать со всеми факторами, которые влияют на демографическую ситуацию в РФ, в том числе и с репродуктивными установками.
"При этом, конечно, мы должны продолжать и дальше принимать решения, чтобы оказывать господдержку семье", - заключила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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