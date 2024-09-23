https://ria.ru/20240923/proekt-1974299371.html

Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК

Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 23.09.2024

Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:54

2024-09-23T18:54

2024-09-23T18:57

политика

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, документ доступен в думской электронной базе."Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации", - говорится в проекте федерального закона.

https://ria.ru/20240923/format-1974298317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)