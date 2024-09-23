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Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 23.09.2024
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18:54 23.09.2024 (обновлено: 18:57 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/proekt-1974299371.html
Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК
Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 23.09.2024
Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:54
2024-09-23T18:57
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, документ доступен в думской электронной базе."Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации", - говорится в проекте федерального закона.
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политика, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Политика, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК

Путин внес в ГД проект о продлении срока службы председателя СК после 70 лет

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, документ доступен в думской электронной базе.
"Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации", - говорится в проекте федерального закона.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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ПолитикаРоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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