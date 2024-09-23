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В Калининграде американцу вынесли приговор за попытку похитить сына

В Калининграде американцу вынесли приговор за попытку похитить сына - РИА Новости, 23.09.2024

В Калининграде американцу вынесли приговор за попытку похитить сына

Суд в Калининграде приговорил гражданина США к шести годам лишения свободы за попытку похитить сына и вывезти его за пределы РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:56

2024-09-23T20:56

2024-09-23T20:56

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КАЛИНИНГРАД, 23 сен - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина США к шести годам лишения свободы за попытку похитить сына и вывезти его за пределы РФ, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что 27 июля 2023 года подсудимый Ш. приехал в Калининград, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, который является гражданином РФ, и не получив согласие матери на вывоз ребенка из страны, на автомобиле отвез его к границе с Польшей, где при попытке пересечения границы через лес и болото был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Калининградской области. "Приговором Ленинградского районного суда Ш. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд квалифицировал действия Ш. по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ - похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ – покушение на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.

https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, калининград, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)