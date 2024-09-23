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В Крыму осудили мужчину, планировавшего убийство министра туризма - РИА Новости, 23.09.2024
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14:49 23.09.2024 (обновлено: 15:02 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/prigovor-1974251180.html
В Крыму осудили мужчину, планировавшего убийство министра туризма
В Крыму осудили мужчину, планировавшего убийство министра туризма - РИА Новости, 23.09.2024
В Крыму осудили мужчину, планировавшего убийство министра туризма
Житель Крыма, по заданию Киева планировавший убийство министра курортов и туризма республики, осужден на 12 лет, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:49
2024-09-23T15:02
происшествия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Житель Крыма, по заданию Киева планировавший убийство министра курортов и туризма республики, осужден на 12 лет, сообщили РИА Новости в СК РФ."Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых деяниях и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд признал уроженца Крыма виновным в содействии подготовке убийства по найму, а также в незаконном приобретении, хранении и транспортировке огнестрельного оружия и взрывных устройств. Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору.Уточняется, что летом 2022 года представитель украинских спецслужб, планировавший преступления против высокопоставленных чиновников Крыма, уговорил жителя поселка Советский помочь ему. Заказчик, находясь за границей, предложил деньги за подготовку убийства министра курортов и туризма, а также за информацию о том, как скрыться после преступления.Как сообщается, получив часть оплаты, мужчина незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства, однако его планы были раскрыты сотрудниками ФСБ. Поздно вечером 9 сентября 2022 года он был задержан в Феодосии с оружием, которое собирался использовать для убийства.
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происшествия, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму осудили мужчину, планировавшего убийство министра туризма

СК: жителю Крыма, планировавшему убийство министра туризма, дали 12 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Житель Крыма, по заданию Киева планировавший убийство министра курортов и туризма республики, осужден на 12 лет, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых деяниях и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал уроженца Крыма виновным в содействии подготовке убийства по найму, а также в незаконном приобретении, хранении и транспортировке огнестрельного оружия и взрывных устройств. Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору.
Уточняется, что летом 2022 года представитель украинских спецслужб, планировавший преступления против высокопоставленных чиновников Крыма, уговорил жителя поселка Советский помочь ему. Заказчик, находясь за границей, предложил деньги за подготовку убийства министра курортов и туризма, а также за информацию о том, как скрыться после преступления.
Как сообщается, получив часть оплаты, мужчина незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства, однако его планы были раскрыты сотрудниками ФСБ. Поздно вечером 9 сентября 2022 года он был задержан в Феодосии с оружием, которое собирался использовать для убийства.
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