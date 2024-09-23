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Суд в Крыму признал гражданина Украины виновным в шпионаже - РИА Новости, 23.09.2024
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09:31 23.09.2024 (обновлено: 09:38 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/prigovor-1974172836.html
Суд в Крыму признал гражданина Украины виновным в шпионаже
Суд в Крыму признал гражданина Украины виновным в шпионаже - РИА Новости, 23.09.2024
Суд в Крыму признал гражданина Украины виновным в шпионаже
Суд в Крыму признал виновным гражданина Украины в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии за передачу сведений украинским спецслужбам, сообщает УФСБ России по... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:31
2024-09-23T09:38
украина
происшествия
республика крым
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Суд в Крыму признал виновным гражданина Украины в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии за передачу сведений украинским спецслужбам, сообщает УФСБ России по Центральному военному округу."Доказана причастность гражданина Украины Сухачева М.А. к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.Решением суда мужчина признан виновным в шпионаже путем передачи противнику сведений, которые могли использовать против Вооруженных сил РФ и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html
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украина, происшествия, республика крым, запорожская область, россия
Украина, Происшествия, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
Суд в Крыму признал гражданина Украины виновным в шпионаже

Суд в Крыму дал гражданину Украины 14 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Суд в Крыму признал виновным гражданина Украины в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии за передачу сведений украинским спецслужбам, сообщает УФСБ России по Центральному военному округу.
«
"Доказана причастность гражданина Украины Сухачева М.А. к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
Решением суда мужчина признан виновным в шпионаже путем передачи противнику сведений, которые могли использовать против Вооруженных сил РФ и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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