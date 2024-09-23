"Вероятный исход". Президент Чехии сделал прогноз о конфликте на Украине
Президент Чехии Павел предрек сохранение контроля РФ над новыми регионами
© AP Photo / Petr David JosekЧешский военный и общественный деятель Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Чешский военный и общественный деятель Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел считает, что наиболее вероятным итогом конфликта на Украине будет сохранение контроля России над новыми регионами.
"Наиболее вероятным исходом этой войны будет сохранение... (контроля России над - ред.) частью территории Украины... временно", - заявил Павел в интервью газете New York Times.
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При этом он уточнил, что временное состояние может подразумевать многие годы.
Он указал на то, что Киеву следует реалистично оценивать перспективу достижения цели возвращения к границам 1991 года, особенно на фоне требований стран-союзников ограничить ему помощь. Также Павел назвал чепухой призывы в адрес Украины просить о мире.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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