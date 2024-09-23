https://ria.ru/20240923/prava-1974255149.html

Москалькова рассказала об обращениях по защите прав жителей Курской области

Москалькова рассказала об обращениях по защите прав жителей Курской области - РИА Новости, 23.09.2024

Москалькова рассказала об обращениях по защите прав жителей Курской области

Не менее 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен, в Курской области, поступило с 5 августа в аппарат омбудсмена РФ, РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:10

2024-09-23T15:10

2024-09-23T15:10

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курская область

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Не менее 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен, в Курской области, поступило с 5 августа в аппарат омбудсмена РФ, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениями украинских неонацистов и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил в понедельник свой доклад "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области". "Каждый день мы получаем огромное количество обращений, связанных с преступлениями нацистского режима. С 5 августа этого года 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен, в Курской области", - сказала Москалькова на пресс-конференции, в ходе которой был представлен доклад Григорьева. Омбудсмен добавила, что аппарат получил информацию о насильственных вывозах из Курской области гражданских лиц. "Я обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Дмитрию Лубинцу с просьбой дать нам информацию с перечнем граждан, которые оказались на территориях, временно оккупированных украинскими нацистами, и этот список передать", - добавила Москалькова. Омбудсмен отметила, что родственники попавших в плен военнослужащих получают от украинской стороны угрозы совершения убийства или насилия над военнопленными, если члены их семей не выйдут с протестами. Москалькова считает, что это нарушение международных норм и правил. Омбудсмен подчеркнула, что в аппарат также поступают обращения, связанные с вымогательством у родственников выкупа за пленных. Москалькова назвала эти действия преступными. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

россия

курская область

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россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, происшествия