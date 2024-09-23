https://ria.ru/20240923/pozhar-1974188338.html

В Днепропетровской области загорелась подстанция

В Днепропетровской области загорелась подстанция - РИА Новости, 23.09.2024

В Днепропетровской области загорелась подстанция

Пожар возник на подстанции в Днепропетровской области Украины после удара БПЛА, обесточен ряд других подстанций и потребителей, утверждает украинское... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:56

2024-09-23T10:56

2024-09-23T11:19

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожар возник на подстанции в Днепропетровской области Украины после удара БПЛА, обесточен ряд других подстанций и потребителей, утверждает украинское министерство энергетики в Telegram-канале. "В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство сообщило о падении напряжения в сети из-за пожара. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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в мире, днепропетровская область, украина