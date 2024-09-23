https://ria.ru/20240923/posolstvo-1974198791.html

В Южной Корее объяснили причину отказа во въезде 16 россиянам

В Южной Корее объяснили причину отказа во въезде 16 россиянам - РИА Новости, 23.09.2024

В Южной Корее объяснили причину отказа во въезде 16 россиянам

Посольство РФ в Южной Корее выяснило, что причиной отказа во въезде в Южную Корею через порт Тонхэ 16 гражданам России стало якобы несоответствие заявленных... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:26

2024-09-23T11:26

2024-09-23T11:26

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СЕУЛ, 23 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Южной Корее выяснило, что причиной отказа во въезде в Южную Корею через порт Тонхэ 16 гражданам России стало якобы несоответствие заявленных целей поездки реальным, сообщили РИА Новости в ведомстве. Согласно разъяснениям южнокорейской стороны, 21 сентября иммиграционные власти отказали во въезде в Южную Корею 16 гражданам России. В настоящее время они размещены на борту принадлежащего компании Duwon Shipping парома, находящегося в порту Тонхэ. "Местные власти сообщили, что сотрудниками иммиграционной службы был сделан вывод о несоответствии реальных целей поездки росграждан в РК заявленным, в связи с чем на основании действующего законодательства РК и положений двустороннего соглашения о взаимной отмене визовых требований было принято решение отказать им во въезде в страну", - сообщили в посольстве. В посольстве РФ в Сеуле оперативно связались с Управлением Иммиграционной службы РК в городе Тонхэ. Заведующий консульским отделом, советник посольства Роман Быков выехал в Тонхэ, где встретится с иммиграционными властями и российскими гражданами.

https://ria.ru/20240923/parom-1974157339.html

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