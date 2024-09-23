https://ria.ru/20240923/posol-1974250732.html

Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России

Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России - РИА Новости, 23.09.2024

Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России

Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:47

2024-09-23T14:47

2024-09-23T23:07

россия

азербайджан

полад бюльбюль оглы

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 23 сен — РИА Новости. Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации", — говорится в документе.Полад Бюль-Бюль оглы проработал послом в России более 18 лет. В начале сентября он стал депутатом азербайджанского парламента, победив на внеочередных выборах.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, полад бюльбюль оглы, ильхам алиев, в мире