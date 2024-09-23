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Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России - РИА Новости, 23.09.2024
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14:47 23.09.2024 (обновлено: 23:07 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/posol-1974250732.html
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России - РИА Новости, 23.09.2024
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России
Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:47
2024-09-23T23:07
россия
азербайджан
полад бюльбюль оглы
ильхам алиев
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БАКУ, 23 сен — РИА Новости. Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева. &quot;Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации&quot;, — говорится в документе.Полад Бюль-Бюль оглы проработал послом в России более 18 лет. В начале сентября он стал депутатом азербайджанского парламента, победив на внеочередных выборах.
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россия, азербайджан, полад бюльбюль оглы, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Полад Бюльбюль оглы, Ильхам Алиев, В мире
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России

Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла Азербайджана в России

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПосол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы. Архивное фото
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БАКУ, 23 сен — РИА Новости. Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева.
«

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации", — говорится в документе.

Полад Бюль-Бюль оглы проработал послом в России более 18 лет. В начале сентября он стал депутатом азербайджанского парламента, победив на внеочередных выборах.
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РоссияАзербайджанПолад Бюльбюль оглыИльхам АлиевВ мире
 
 
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