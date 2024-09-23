https://ria.ru/20240923/posol-1974250732.html
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России - РИА Новости, 23.09.2024
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России
Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:47
2024-09-23T14:47
2024-09-23T23:07
россия
азербайджан
полад бюльбюль оглы
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БАКУ, 23 сен — РИА Новости. Полада Бюль-Бюль оглы отозвали с должности посла Азербайджана в Москве, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации", — говорится в документе.Полад Бюль-Бюль оглы проработал послом в России более 18 лет. В начале сентября он стал депутатом азербайджанского парламента, победив на внеочередных выборах.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, полад бюльбюль оглы, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Полад Бюльбюль оглы, Ильхам Алиев, В мире
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла в России
Алиев отозвал Полада Бюль-Бюль оглы с должности посла Азербайджана в России