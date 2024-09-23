https://ria.ru/20240923/posol-1974243932.html

Посол России оценил вероятность ливано-израильского конфликта как высокую

Посол России оценил вероятность ливано-израильского конфликта как высокую - РИА Новости, 23.09.2024

Посол России оценил вероятность ливано-израильского конфликта как высокую

Москва оценивает как очень высокую вероятность перерастания нынешней эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:12

2024-09-23T14:12

2024-09-23T14:12

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Москва оценивает как очень высокую вероятность перерастания нынешней эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну, заявил РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. "Вероятность (полномасштабной войны - ред.) очень высокая, поскольку не просматривается заинтересованность некоторых участников этого конфликта в реальном снижении эскалации. Делается ставка на военное и силовое решение существующих проблем. Наша принципиальная позиция известна - для существующих в регионе конфликтов нет силовых решений", - заявил Викторов. По словам посла, нынешний уровень эскалации в регионе очень высокий, возможно, даже беспрецедентный за последние 15-20 лет. "Это подтверждается массированными ракетными обстрелами с обеих сторон, в результате которых с обеих сторон есть жертвы и инфраструктурные разрушения. К конфликту добавлен новый элемент - террористическое использование информационно-коммуникационных технологий на прошлой неделе. Это означает дополнительные угрозы и последствия для нынешней ситуации", - добавил Викторов.

https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html

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