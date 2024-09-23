https://ria.ru/20240923/port-1974305680.html

Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение

Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение - РИА Новости, 23.09.2024

Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение

В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16, предоставленных США, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:39

2024-09-23T19:39

2024-09-23T19:39

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16, предоставленных США, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографию, на который видно судно с грузом. По словам Лебедева, фото сделано возле порта Одессы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

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