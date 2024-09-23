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Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/port-1974305680.html
Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение
Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение - РИА Новости, 23.09.2024
Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение
В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16, предоставленных США, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:39
2024-09-23T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
одесса
сергей лебедев
сергей лавров
нато
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16, предоставленных США, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографию, на который видно судно с грузом. По словам Лебедева, фото сделано возле порта Одессы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html
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в мире, россия, сша, одесса, сергей лебедев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Одесса, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение

Подполье: в порт Одессы идет судно с вооружением для истребителей F-16

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16, предоставленных США, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографию, на который видно судно с грузом.
По словам Лебедева, фото сделано возле порта Одессы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Финал предрешен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАОдессаСергей ЛебедевСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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