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Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы - РИА Новости, 23.09.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
17:37 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/pomosch-1974287635.html
Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы
Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы - РИА Новости, 23.09.2024
Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы
Астраханская область передала в подшефный Кременской район ЛНР более 30 тонн овощей и консервированной продукции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:37
2024-09-23T17:37
астраханская область
луганская народная республика
астрахань
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Астраханская область передала в подшефный Кременской район ЛНР более 30 тонн овощей и консервированной продукции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Очередную партию гуманитарного груза уже доставили в подшефный район. Собрать ее помогли наши аграрии. Они на регулярной основе оказывают поддержку соотечественникам на луганщине и астраханцам, которые сейчас сражаются на передовой", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в этот раз фермеры передали более 30 тонн гуманитарного груза, из которых 20 тонн - свежий картофель и 10 тонн - лечо в банках. "Благодарю каждого, кто участвует в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи. Астраханцы на деле доказали, что мы действительно едины во все времена", - отметил Бабушкин. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в Кременской район регулярно направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовую технику. К 1 сентября были отправлены школьные принадлежности для детей.
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луганская народная республика, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Луганская Народная Республика, Астрахань, Игорь Бабушкин

Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиПогрузка гуманитарной помощи жителям Кременского района ЛНР
Погрузка гуманитарной помощи жителям Кременского района ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
Погрузка гуманитарной помощи жителям Кременского района ЛНР
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Астраханская область передала в подшефный Кременской район ЛНР более 30 тонн овощей и консервированной продукции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Очередную партию гуманитарного груза уже доставили в подшефный район. Собрать ее помогли наши аграрии. Они на регулярной основе оказывают поддержку соотечественникам на луганщине и астраханцам, которые сейчас сражаются на передовой", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в этот раз фермеры передали более 30 тонн гуманитарного груза, из которых 20 тонн - свежий картофель и 10 тонн - лечо в банках.
"Благодарю каждого, кто участвует в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи. Астраханцы на деле доказали, что мы действительно едины во все времена", - отметил Бабушкин.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.
Кроме того, в Кременской район регулярно направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовую технику. К 1 сентября были отправлены школьные принадлежности для детей.
Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Астраханская областьЛуганская Народная РеспубликаАстраханьИгорь Бабушкин
 
 
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