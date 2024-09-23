https://ria.ru/20240923/pomosch-1974287635.html

Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы

Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы - РИА Новости, 23.09.2024

Астраханская область передала в ЛНР овощи и консервы

Астраханская область передала в подшефный Кременской район ЛНР более 30 тонн овощей и консервированной продукции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:37

2024-09-23T17:37

2024-09-23T17:37

астраханская область

луганская народная республика

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Астраханская область передала в подшефный Кременской район ЛНР более 30 тонн овощей и консервированной продукции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Очередную партию гуманитарного груза уже доставили в подшефный район. Собрать ее помогли наши аграрии. Они на регулярной основе оказывают поддержку соотечественникам на луганщине и астраханцам, которые сейчас сражаются на передовой", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в этот раз фермеры передали более 30 тонн гуманитарного груза, из которых 20 тонн - свежий картофель и 10 тонн - лечо в банках. "Благодарю каждого, кто участвует в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи. Астраханцы на деле доказали, что мы действительно едины во все времена", - отметил Бабушкин. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в Кременской район регулярно направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовую технику. К 1 сентября были отправлены школьные принадлежности для детей.

https://ria.ru/20240903/astrakhan-1970303071.html

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Артем Смирнов

луганская народная республика, астрахань, игорь бабушкин