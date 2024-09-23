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ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией - РИА Новости, 23.09.2024
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12:20 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/pomosch-1974219137.html
ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией
ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией - РИА Новости, 23.09.2024
ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией
Одноклассники, "ЛизаАлерт", добровольческий поисково-спасательный отряд, и фонд Альцрус объявляют о начале сотрудничества. Темой первого социально значимого... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:20
2024-09-23T12:20
одноклассники
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Одноклассники, "ЛизаАлерт", добровольческий поисково-спасательный отряд, и фонд Альцрус объявляют о начале сотрудничества. Темой первого социально значимого проекта станет деменция. Пользователи ОК смогут больше узнать об этом состоянии, а также задать интересующие вопросы экспертам.Старт спецпроекта приурочен к Всемирному месяцу осведомленности о деменции, который проходит в сентябре. Для ОК, отряда "ЛизаАлерт" и фонда Альцрус это возможность не только акцентировать внимание на этом состоянии, но и предотвратить пропажи пожилых людей.В группе отряда "ЛизаАлерт" и в группе Социальные проекты ОК будут появляться полезные посты: например, о том, как распознать деменцию, как не допустить, чтобы ваш близкий, у которого есть это заболевание, пропал, а также что делать, если вы нашли человека с деменцией. В поддержку проекта известный поисково-спасательный отряд выпустит для пользователей соцсети эксклюзивную рамку на аватар.26 сентября в группе "ЛизаАлерт" пройдёт прямой эфир. Спикерами выступят Татьяна Александрова, координатор отряда "ЛизаАлерт", и Александра Щёткина, глава фонда Альцрус, который помогает людям с деменцией и их семьям.Только с начала 2024 года в отряд "ЛизаАлерт" поступило более 8000 заявок на поиск пожилых людей, треть из которых связаны с деменцией. По данным, которые приводит фонд Альцрус, каждый десятый человек старше 60 лет имеет деменцию, при этом в самом начале это состояние может быть не заметно окружающим. По статистике, болезнь Альцгеймера — причина деменции у пожилых в двух третях случаев.
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Артем Смирнов
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353
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одноклассники, россия
Одноклассники, Россия

ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией

© ОКОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией
ОК и ЛизаАлерт расскажут о помощи людям с деменцией - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© ОК
ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Одноклассники, "ЛизаАлерт", добровольческий поисково-спасательный отряд, и фонд Альцрус объявляют о начале сотрудничества. Темой первого социально значимого проекта станет деменция. Пользователи ОК смогут больше узнать об этом состоянии, а также задать интересующие вопросы экспертам.
Старт спецпроекта приурочен к Всемирному месяцу осведомленности о деменции, который проходит в сентябре. Для ОК, отряда "ЛизаАлерт" и фонда Альцрус это возможность не только акцентировать внимание на этом состоянии, но и предотвратить пропажи пожилых людей.
© ОКОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией
ОК и ЛизаАлерт расскажут о помощи людям с деменцией - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© ОК
ОК и "ЛизаАлерт" расскажут о помощи людям с деменцией
В группе отряда "ЛизаАлерт" и в группе Социальные проекты ОК будут появляться полезные посты: например, о том, как распознать деменцию, как не допустить, чтобы ваш близкий, у которого есть это заболевание, пропал, а также что делать, если вы нашли человека с деменцией. В поддержку проекта известный поисково-спасательный отряд выпустит для пользователей соцсети эксклюзивную рамку на аватар.
26 сентября в группе "ЛизаАлерт" пройдёт прямой эфир. Спикерами выступят Татьяна Александрова, координатор отряда "ЛизаАлерт", и Александра Щёткина, глава фонда Альцрус, который помогает людям с деменцией и их семьям.
Только с начала 2024 года в отряд "ЛизаАлерт" поступило более 8000 заявок на поиск пожилых людей, треть из которых связаны с деменцией. По данным, которые приводит фонд Альцрус, каждый десятый человек старше 60 лет имеет деменцию, при этом в самом начале это состояние может быть не заметно окружающим. По статистике, болезнь Альцгеймера — причина деменции у пожилых в двух третях случаев.
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