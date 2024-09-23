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В Польше появились гражданские патрули для защиты от мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
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14:59 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/polsha-1974253241.html
В Польше появились гражданские патрули для защиты от мигрантов, пишут СМИ
В Польше появились гражданские патрули для защиты от мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
В Польше появились гражданские патрули для защиты от мигрантов, пишут СМИ
Так называемые "гражданские патрули" для "защиты жителей от мигрантов" появились в Польше, сообщает издание Krytyka polityczna. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:59
2024-09-23T14:59
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ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Так называемые "гражданские патрули" для "защиты жителей от мигрантов" появились в Польше, сообщает издание Krytyka polityczna. "Костян, Курник, Шрем, Сьрода Велькопольская, Занемысль - во всех этих городах в последние дни появились "гражданские патрули". Это группы молодых людей, которые организуются, чтобы "защитить" свои местные общины от якобы угрозы со стороны мигрантов", - утверждает издание. По данным газеты, толчком к организации таких так называемых "патрулей" стала недавняя стычка между группой жителей Польши и группой мигрантов-выходцев из Латинской Америки, которое произошло на пляже на Гжымиславском озере в Шреме. Как сообщает портал ePoznan.pl, первый такой "патруль" был организован в Курнике, его организовал местный боец ММА Рафал Подейма, ведущий канал на Youtube. В одном из своих видеороликов он призывает сохранять спокойствие "во время патрулирования", остерегаться провокаторов, не вступать в конфликты с полицией. Но при этом Подейма допустил неоднозначное высказывание в адрес мигрантов. По информации издания The Warsaw, в столице Польши так называемый "гражданский патруль", насчитывающий около 40 участников, был замечен на минувших выходных. "Его целью было повышение уровня безопасности в жилых районах и общественных местах, а также документирование нарушений ПДД", - говорится в сообщении. При этом, как отмечает издание, полицейские не мешали участникам "патруля", а лишь напомнили им о необходимости соблюдения закона и сотрудничества с официальными службами.
https://ria.ru/20240921/migrant-1973993507.html
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в мире, польша, латинская америка, youtube
В мире, Польша, Латинская Америка, YouTube
В Польше появились гражданские патрули для защиты от мигрантов, пишут СМИ

Krytyka polityczna: в Польше для защиты от мигрантов создали гражданские патрули

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Так называемые "гражданские патрули" для "защиты жителей от мигрантов" появились в Польше, сообщает издание Krytyka polityczna.
"Костян, Курник, Шрем, Сьрода Велькопольская, Занемысль - во всех этих городах в последние дни появились "гражданские патрули". Это группы молодых людей, которые организуются, чтобы "защитить" свои местные общины от якобы угрозы со стороны мигрантов", - утверждает издание.
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По данным газеты, толчком к организации таких так называемых "патрулей" стала недавняя стычка между группой жителей Польши и группой мигрантов-выходцев из Латинской Америки, которое произошло на пляже на Гжымиславском озере в Шреме.
Как сообщает портал ePoznan.pl, первый такой "патруль" был организован в Курнике, его организовал местный боец ММА Рафал Подейма, ведущий канал на Youtube. В одном из своих видеороликов он призывает сохранять спокойствие "во время патрулирования", остерегаться провокаторов, не вступать в конфликты с полицией. Но при этом Подейма допустил неоднозначное высказывание в адрес мигрантов.
По информации издания The Warsaw, в столице Польши так называемый "гражданский патруль", насчитывающий около 40 участников, был замечен на минувших выходных.
"Его целью было повышение уровня безопасности в жилых районах и общественных местах, а также документирование нарушений ПДД", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечает издание, полицейские не мешали участникам "патруля", а лишь напомнили им о необходимости соблюдения закона и сотрудничества с официальными службами.
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