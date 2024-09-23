https://ria.ru/20240923/polsha-1974191377.html

Почти треть поляков не верят, что армия страны готова к обороне

Почти треть поляков не верят, что армия страны готова к обороне - РИА Новости, 23.09.2024

Почти треть поляков не верят, что армия страны готова к обороне

Более половины жителей Польши считают, что польская армия хорошо подготовлена к обороне страны от потенциального нападения войск противника, при этом почти... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:11

2024-09-23T11:11

2024-09-23T11:11

в мире

польша

сша

южная корея

ibris

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ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Более половины жителей Польши считают, что польская армия хорошо подготовлена к обороне страны от потенциального нападения войск противника, при этом почти треть думают, что это не так, свидетельствуют данные опроса IBRiS. В силу армии Польши верят 54,6% опрошенных. 29,6% уверены, что вооруженные силы страны не готовы к обороне. Около 15% участников исследования не смогли выразить мнение на этот счет. В целом, как отмечается в сообщении, состояние польской армии лучше оценивают представители оппозиции, женщины и, в частности, 30-летние жители Польши. В возрастной группе от 18 до 29 лет негативную оценку дали 63% опрошенных. Как считают авторы исследования, образ польской армии в глазах населения улучшился на фоне широкого участия военных в восстановлении пострадавших от текущего наводнения регионов страны. При этом исследователи указывают на то, что сейчас польская армия модернизируется. Солдаты последовательно получают новое оружие, закупленное в США и Южной Корее, в том числе танки, самолеты, артиллерийские гаубицы. Генеральный штаб Войска Польского уже несколько месяцев проводит постепенную замену личного снаряжения и вооружения солдат, говорится в сообщении. Однако на фотографиях, полученных редакцией газеты Rzeczpospolita, видно, что призываемые на учения резервисты по-прежнему получают изношенную форму и обувь, старые каски и автоматы. Опрос проводился методом CATI (прямое интервью) на выборке из 1070 человек. Данные о возможной погрешности не приводятся. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html

https://ria.ru/20240311/opros-1932379842.html

https://ria.ru/20240816/polsha-1966571898.html

польша

сша

южная корея

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в мире, польша, сша, южная корея, ibris