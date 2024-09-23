https://ria.ru/20240923/podpole-1974319321.html

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области - РИА Новости, 23.09.2024

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области

Удар нанесен по военному объекту в городе Шостка Сумской области, откуда солдаты ВСУ выдвигаются в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:32

2024-09-23T21:32

2024-09-23T21:32

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Удар нанесен по военному объекту в городе Шостка Сумской области, откуда солдаты ВСУ выдвигаются в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Город Шостка Сумской области получил удар по военному объекту. В 19.45 в город Шостка был сильный прилет. Взрыв не только был слышен, но и ощущался в нескольких километрах. По словам местных жителей, прилет был в стороне завода "Импульс", с той стороны, где находятся склады и железнодорожное депо", - сказал Лебедев. По его словам, через Шостку ВСУ перебрасывают силы в Курскую область. "В Шостке, в том числе и на заводе "Импульс", подразделения довооружаются, проходят обучение, стрельбы, а после… выдвигаются в сторону Курской области. Также известно, что завод "Импульс" производит детали и сборку ракет РСЗО", - отметил Лебедев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974105542.html

https://ria.ru/20240923/minoborony-1974239356.html

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курская область, россия, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф