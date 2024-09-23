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Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/podpole-1974319321.html
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области - РИА Новости, 23.09.2024
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области
Удар нанесен по военному объекту в городе Шостка Сумской области, откуда солдаты ВСУ выдвигаются в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:32
2024-09-23T21:32
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Удар нанесен по военному объекту в городе Шостка Сумской области, откуда солдаты ВСУ выдвигаются в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Город Шостка Сумской области получил удар по военному объекту. В 19.45 в город Шостка был сильный прилет. Взрыв не только был слышен, но и ощущался в нескольких километрах. По словам местных жителей, прилет был в стороне завода "Импульс", с той стороны, где находятся склады и железнодорожное депо", - сказал Лебедев. По его словам, через Шостку ВСУ перебрасывают силы в Курскую область. "В Шостке, в том числе и на заводе "Импульс", подразделения довооружаются, проходят обучение, стрельбы, а после… выдвигаются в сторону Курской области. Также известно, что завод "Импульс" производит детали и сборку ракет РСЗО", - отметил Лебедев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974105542.html
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974239356.html
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курская область, россия, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Шостке Сумской области

Подполье: удар нанесен по военному объекту в городе Шостка Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Удар нанесен по военному объекту в городе Шостка Сумской области, откуда солдаты ВСУ выдвигаются в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Город Шостка Сумской области получил удар по военному объекту. В 19.45 в город Шостка был сильный прилет. Взрыв не только был слышен, но и ощущался в нескольких километрах. По словам местных жителей, прилет был в стороне завода "Импульс", с той стороны, где находятся склады и железнодорожное депо", - сказал Лебедев.
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По его словам, через Шостку ВСУ перебрасывают силы в Курскую область.
"В Шостке, в том числе и на заводе "Импульс", подразделения довооружаются, проходят обучение, стрельбы, а после… выдвигаются в сторону Курской области. Также известно, что завод "Импульс" производит детали и сборку ракет РСЗО", - отметил Лебедев.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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