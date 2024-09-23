https://ria.ru/20240923/podderzhka-1974239474.html

Более 30 мер поддержки действуют в Мурманской области для участников СВО

Более 30 мер поддержки действуют в Мурманской области для участников СВО - РИА Новости, 23.09.2024

Более 30 мер поддержки действуют в Мурманской области для участников СВО

Более 30 видов поддержки, треть из которых – виды единовременной материальной помощи, действуют в Мурманской области для участников СВО и членов их семей,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:02

2024-09-23T14:02

2024-09-23T14:02

мурманская область

андрей чибис

курская область

сво

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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Более 30 видов поддержки, треть из которых – виды единовременной материальной помощи, действуют в Мурманской области для участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. "В Кольском Заполярье для участников СВО и членов их семей действует 33 вида поддержки. Из них - 10 видов единовременной материальной помощи и 23 меры социальной поддержки", - заявил Чибис. Губернатор отметил, что в решении этих и многих других вопросов помогает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. За период его работы принята почти 21 тысяча вопросов, из них 99,6% – решены. Остальные вопросы находятся на контроле до полного их разрешения. "Отмечу, что многие кураторы центра – это жены участников СВО, поэтому они решают вопросы быстро и четко. В течение 2023-2024 годов за счет средств областного бюджета обновлено 12 отделений центра, функционирующих на территории Мурманской области. Они полностью отремонтированы, оснащены мебелью и оборудованием", – сообщил глава региона. Кроме того, в регионе работает филиал государственного фонда "Защитники Отечества". В филиал фонда уже обратилось более 4 тысяч человек, заявлено 8,5 тысячи вопросов, из которых 86% решены, остальные находятся на контроле в процессе решения. Также в Мурманской области продолжает действовать акция "Север помогает", которую организовала партия "Единая Россия". С начала СВО вместе с партией на передовую отправлено 672 тонны грузов гуманитарной помощи. После вторжения Украины в Курскую область из региона для пострадавших граждан отправлено два гуманитарных конвоя с 36 тоннами гумпомощи. Чибис добавил, что правительство Мурманской области закупило и отправило в зону СВО около 200 тысяч единиц груза. Губернатор также отметил проект для жен военнослужащих "Творческая осень", четвертый сезон которого пройдет с сентября по ноябрь 2024 года в трех населенных пунктах Мурманской области: в поселке Спутник Печенгского округа, в городе Гаджиево ЗАТО Александровск и в Североморске. Проект проводится под руководством Единого волонтерского центра Мурманской области.

https://ria.ru/20240918/murmansk-1973458324.html

https://ria.ru/20240918/zhenschiny-1973343106.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей чибис, курская область, сво