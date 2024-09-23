https://ria.ru/20240923/plen-1974156593.html

Трое украинских военных сдались в плен на Угледарском направлении

Трое украинских военных сдались в плен на Угледарском направлении - РИА Новости, 23.09.2024

Трое украинских военных сдались в плен на Угледарском направлении

Трое украинских военнослужащих сдались в плен на угледарском направлении после того, как ознакомились с листовкой, распространенной российскими войсками,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:20

2024-09-23T05:20

2024-09-23T09:06

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Трое украинских военнослужащих сдались в плен на угледарском направлении после того, как ознакомились с листовкой, распространенной российскими войсками, сообщили в Минобороны. "После очередного залистования позиций противника для сдачи в плен к российским морпехам вышли сразу три военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Пленные оставили свои позиции у села Новоукраинка на угледарском направлении СВО", — говорится в публикации. В ведомстве рассказали, что листовку нашел один из пленных по имени Михаил. По словам самого Михаила, его насильно мобилизовали и обучили на медика, однако на передовой эти знания не пригодились, там ему сказали, что нужны штурмовики, выдали автомат и отправили в бой. "Умирать никто не хочет, воевать никто не хочет, все хотят жить. Нас бросили как мясо и им вообще на нас наплевать", — рассказал еще один украинский пленный Дмитрий. "Я советую всем пацанам на других позициях, чтоб сдавались. К нам здесь нормально относятся, обещают, что скоро будет обмен и обменяют нас", — сказал другой сдавшийся военнослужащий ВСУ Александр, который также обратился к своим сослуживцам. Листовки на позиции украинских войск на направлении отправили расчеты беспилотников подразделения артиллерийской разведки бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток". Для доставки послания с помощью БПЛА к корпусу прикрепляется агитационный снаряд, который может нести по 100-150 листовок для сбрасывания с воздуха. Их отправляют на позиции противника перед тем, как начинается штурм для того, чтобы дать шанс сложить оружие. Дизайн придумывают офицеры военно-политического отдела группировки войск "Восток", на каждом листе бумаги нанесен призыв сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни, и специальный QR-код с инструкцией, как это сделать. После отправки листовок подразделение беспилотников вернется к своим прямым обязанностям — разведке целей и корректировке огня артиллерии по тем позициям, где враг отказался от сдачи в плен. "Кто, если не я? Мы должны выполнять нашу работу, защищать нашу Родину, других планов и мыслей нет на этот счет. Враг будет разбит по-любому", — рассказал оператор дрона с позывным "Вэл", у которого на СВО добровольцами ушли практически все родственники и друзья.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html

https://ria.ru/20240922/udar-1974138340.html

https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф