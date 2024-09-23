Рейтинг@Mail.ru
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой и новой... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:30
2024-09-23T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
михаил шеремет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой и новой отвлекающей пустышкой. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. "Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский прилетел в Вашингтон чтобы, прежде всего, попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США, так как Байден для него уже отыгранный и списанный персонаж. "Зеленский опасается, что его непосредственного начальника Байдена попросту отстранили от президентской гонки, а с новым президентом у Зеленского больше такого террористического тандема может уже и не сложится, что для него самого равносильно смертному приговору", - сказал депутат. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, михаил шеремет, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Михаил Шеремет, НАТО
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского

Депутат Шеремет назвал план победы Зеленского новой отвлекающей пустышкой

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой и новой отвлекающей пустышкой.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
"Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский прилетел в Вашингтон чтобы, прежде всего, попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США, так как Байден для него уже отыгранный и списанный персонаж.
«
"Зеленский опасается, что его непосредственного начальника Байдена попросту отстранили от президентской гонки, а с новым президентом у Зеленского больше такого террористического тандема может уже и не сложится, что для него самого равносильно смертному приговору", - сказал депутат.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденМихаил ШереметНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала