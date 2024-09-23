https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html

"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского

"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024

"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой и новой... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:30

2024-09-23T09:30

2024-09-23T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

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михаил шеремет

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой и новой отвлекающей пустышкой. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. "Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский прилетел в Вашингтон чтобы, прежде всего, попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США, так как Байден для него уже отыгранный и списанный персонаж. "Зеленский опасается, что его непосредственного начальника Байдена попросту отстранили от президентской гонки, а с новым президентом у Зеленского больше такого террористического тандема может уже и не сложится, что для него самого равносильно смертному приговору", - сказал депутат. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, михаил шеремет, нато