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Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 23.09.2024
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13:36 23.09.2024 (обновлено: 18:40 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/peskov-1974233550.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 23.09.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:36
2024-09-23T18:40
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". &quot;Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться&quot;, — сказал пресс-секретарь.Так он ответил на вопрос о появившихся в западных СМИ публикациях о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".В феврале президент Владимир Путин заявил, что "Сармат" поставили в войска.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат".
«

"Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться", — сказал пресс-секретарь.

Так он ответил на вопрос о появившихся в западных СМИ публикациях о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты.
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
В феврале президент Владимир Путин заявил, что "Сармат" поставили в войска.
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