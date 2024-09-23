https://ria.ru/20240923/peskov-1974233550.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 23.09.2024

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:36

2024-09-23T13:36

2024-09-23T18:40

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат". "Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться", — сказал пресс-секретарь.Так он ответил на вопрос о появившихся в западных СМИ публикациях о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".В феврале президент Владимир Путин заявил, что "Сармат" поставили в войска.

https://ria.ru/20240902/rvsn-1969957546.html

россия

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россия, дмитрий песков