https://ria.ru/20240923/peskov-1974224883.html

Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries

Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries - РИА Новости, 23.09.2024

Песков ответил на вопрос о конфликте вокруг Wildberries

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:52

2024-09-23T12:52

2024-09-23T12:53

россия

москва

дмитрий песков

татьяна бакальчук

владислав бакальчук

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля. "Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг Wildberries и не изменилась ли позиция по сделке по слиянию компании с Russ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Беседа по делу в суде состоялась 12 сентября в закрытом режиме, супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. А в начале июля была учреждена совместная компания - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. -0-

https://ria.ru/20240921/arest-1973966633.html

https://ria.ru/20240923/wildberries-1974176212.html

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