Рейтинг@Mail.ru
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/perm-1974229634.html
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски - РИА Новости, 23.09.2024
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски
Жительница Кунгура получила компенсацию от батут-центра, где ей после травмы позвоночника предложили замороженные сосиски вместо хладокомплекта, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:17
2024-09-23T13:17
происшествия
жкх
кунгур
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:254:2713:1780_1920x0_80_0_0_247dcc8fb17ca023e2f273fce62e7d51.png
ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Жительница Кунгура получила компенсацию от батут-центра, где ей после травмы позвоночника предложили замороженные сосиски вместо хладокомплекта, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Девушка в пермском Кунгуре посетила батутный центр IBATUT. Во время прыжка гостья ударилась о металлическую балку, установленную с нарушениями техники безопасности, и сломала поперечный отросток позвоночника. После ЧП выяснилось, что в батут-центре отсутствуют хладокомплекты, которые прикладываются к месту травмы. Сотрудники центра смогли выдать пострадавшей вместо медицинского средства замороженные сосиски. Представитель центра отказалась вызывать бригаду скорой помощи, посчитав, что гостья притворяется. Позднее пострадавшая обратилась в суд, который установил "факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю". Заведение обязали выплатить клиентке компенсацию в 240 тысяч рублей, после чего к процессу взыскания денег подключились судебные приставы. "В результате причинения вреда здоровью пермячка испытала физические и нравственные страдания, лишилась своей работы и возможности в дальнейшем на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта… Предприниматель не стал усугублять своё положение и в установленный срок перевел всю сумму задолженности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/passazhir-1970036457.html
кунгур
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:6:2713:2041_1920x0_80_0_0_0aa94a53f92791d1618b4676d9760076.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, кунгур, пермский край
Происшествия, ЖКХ, Кунгур, Пермский край
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски

В Перми женщине после серьезной травмы предложили приложить замороженные сосиски

© РИА Новости / Мария МарикянАптечка с медикаментами для оказания первой помощи
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Жительница Кунгура получила компенсацию от батут-центра, где ей после травмы позвоночника предложили замороженные сосиски вместо хладокомплекта, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Девушка в пермском Кунгуре посетила батутный центр IBATUT. Во время прыжка гостья ударилась о металлическую балку, установленную с нарушениями техники безопасности, и сломала поперечный отросток позвоночника. После ЧП выяснилось, что в батут-центре отсутствуют хладокомплекты, которые прикладываются к месту травмы. Сотрудники центра смогли выдать пострадавшей вместо медицинского средства замороженные сосиски. Представитель центра отказалась вызывать бригаду скорой помощи, посчитав, что гостья притворяется.
Позднее пострадавшая обратилась в суд, который установил "факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю". Заведение обязали выплатить клиентке компенсацию в 240 тысяч рублей, после чего к процессу взыскания денег подключились судебные приставы.
"В результате причинения вреда здоровью пермячка испытала физические и нравственные страдания, лишилась своей работы и возможности в дальнейшем на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта… Предприниматель не стал усугублять своё положение и в установленный срок перевел всю сумму задолженности", - говорится в сообщении.
Электробус - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса
2 сентября, 16:39
 
ПроисшествияЖКХКунгурПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала