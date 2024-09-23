https://ria.ru/20240923/perm-1974229634.html
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски - РИА Новости, 23.09.2024
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски
Жительница Кунгура получила компенсацию от батут-центра, где ей после травмы позвоночника предложили замороженные сосиски вместо хладокомплекта, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:17
2024-09-23T13:17
2024-09-23T13:17
происшествия
жкх
кунгур
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Жительница Кунгура получила компенсацию от батут-центра, где ей после травмы позвоночника предложили замороженные сосиски вместо хладокомплекта, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Девушка в пермском Кунгуре посетила батутный центр IBATUT. Во время прыжка гостья ударилась о металлическую балку, установленную с нарушениями техники безопасности, и сломала поперечный отросток позвоночника. После ЧП выяснилось, что в батут-центре отсутствуют хладокомплекты, которые прикладываются к месту травмы. Сотрудники центра смогли выдать пострадавшей вместо медицинского средства замороженные сосиски. Представитель центра отказалась вызывать бригаду скорой помощи, посчитав, что гостья притворяется. Позднее пострадавшая обратилась в суд, который установил "факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю". Заведение обязали выплатить клиентке компенсацию в 240 тысяч рублей, после чего к процессу взыскания денег подключились судебные приставы. "В результате причинения вреда здоровью пермячка испытала физические и нравственные страдания, лишилась своей работы и возможности в дальнейшем на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта… Предприниматель не стал усугублять своё положение и в установленный срок перевел всю сумму задолженности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/passazhir-1970036457.html
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происшествия, жкх, кунгур, пермский край
Происшествия, ЖКХ, Кунгур, Пермский край
В Перми женщине с травмой предложили приложить замороженные сосиски
В Перми женщине после серьезной травмы предложили приложить замороженные сосиски
ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Жительница Кунгура получила компенсацию от батут-центра, где ей после травмы позвоночника предложили замороженные сосиски вместо хладокомплекта, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Девушка в пермском Кунгуре посетила батутный центр IBATUT. Во время прыжка гостья ударилась о металлическую балку, установленную с нарушениями техники безопасности, и сломала поперечный отросток позвоночника. После ЧП выяснилось, что в батут-центре отсутствуют хладокомплекты, которые прикладываются к месту травмы. Сотрудники центра смогли выдать пострадавшей вместо медицинского средства замороженные сосиски. Представитель центра отказалась вызывать бригаду скорой помощи, посчитав, что гостья притворяется.
Позднее пострадавшая обратилась в суд, который установил "факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю". Заведение обязали выплатить клиентке компенсацию в 240 тысяч рублей, после чего к процессу взыскания денег подключились судебные приставы.
"В результате причинения вреда здоровью пермячка испытала физические и нравственные страдания, лишилась своей работы и возможности в дальнейшем на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта… Предприниматель не стал усугублять своё положение и в установленный срок перевел всю сумму задолженности", - говорится в сообщении.