Рейтинг@Mail.ru
Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/pashaev-1974313256.html
Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева
Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 23.09.2024
Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева
Следствие весь день опрашивало одного из командиров экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:35
2024-09-23T20:35
происшествия
донецкая народная республика
россия
эльман пашаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973387366_0:45:2250:1311_1920x0_80_0_0_a1877a158d9f1a771db837f4a32588b5.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Следствие весь день опрашивало одного из командиров экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. "Один из командиров Эльмана Пашаева провел на опросе у следствия весь день", - сказал собеседник агентства. Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Пашаев известен широкой публике как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к 8 годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973387366_40:0:2209:1627_1920x0_80_0_0_a014f2372cc54c8db6644cd94e59f621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, россия, эльман пашаев
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Эльман Пашаев
Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева

Следствие весь день опрашивало одного из командиров экс-адвоката Пашаева

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев
Бывший адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Следствие весь день опрашивало одного из командиров экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР.
"Один из командиров Эльмана Пашаева провел на опросе у следствия весь день", - сказал собеседник агентства.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву
22 сентября, 13:30
Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева
22 сентября, 12:09
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Пашаев известен широкой публике как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к 8 годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Пашаев Эльман - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката
18 сентября, 12:07
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭльман Пашаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала