https://ria.ru/20240923/pashaev-1974313256.html

Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева

Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 23.09.2024

Следствие опросило одного из командиров экс-адвоката Пашаева

Следствие весь день опрашивало одного из командиров экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:35

2024-09-23T20:35

2024-09-23T20:35

происшествия

донецкая народная республика

россия

эльман пашаев

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Следствие весь день опрашивало одного из командиров экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. "Один из командиров Эльмана Пашаева провел на опросе у следствия весь день", - сказал собеседник агентства. Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Пашаев известен широкой публике как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к 8 годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

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происшествия, донецкая народная республика, россия, эльман пашаев