https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974218912.html
Другие жители села в Красноярском крае не обращались за помощью к медикам
Другие жители села в Красноярском крае не обращались за помощью к медикам - РИА Новости, 23.09.2024
Другие жители села в Красноярском крае не обращались за помощью к медикам
Никто из жителей села Красная Сопка в Красноярском крае не обращался за медпомощью со схожими симптомами после отравления семьи с четырьмя детьми, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:19
2024-09-23T12:19
2024-09-23T12:31
красноярский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Никто из жителей села Красная Сопка в Красноярском крае не обращался за медпомощью со схожими симптомами после отравления семьи с четырьмя детьми, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник."Больше люди со схожими симптомами не обращались", - сказал собеседник агентства.По данным СК, женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла. Как уточнили в главке РИА Новости, в день трагедии дом обрабатывали дихлофосом.Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974203033.html
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красноярский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, здоровье - общество
Красноярский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае, Здоровье - Общество
Другие жители села в Красноярском крае не обращались за помощью к медикам
Другие жители села в Красноярском крае не обращались к медикам с отравлением
КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Никто из жителей села Красная Сопка в Красноярском крае не обращался за медпомощью со схожими симптомами после отравления семьи с четырьмя детьми, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
"Больше люди со схожими симптомами не обращались", - сказал собеседник агентства.
По данным СК, женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла. Как уточнили в главке РИА Новости, в день трагедии дом обрабатывали дихлофосом.
Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.