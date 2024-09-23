https://ria.ru/20240923/ospa-1974263089.html

В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 23.09.2024

В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян — mpox сlade 1, передает агентство Ani со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:53

2024-09-23T15:53

2024-09-23T16:16

в мире

здоровье - общество

индия

керала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — РИА Новости. В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян — mpox сlade 1, передает агентство Ani со ссылкой на официальные источники. "Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который зарегистрировали в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациент — 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ", — говорится в публикации. По словам собеседников агентства, у заболевшего проявились схожие с ветрянкой симптомы: высокая температура и сыпь на теле. Врачи отправили образцы на анализ. Согласно официальным источникам, это первый случай заражения оспой обезьян класса 1b в Индии. Агентство напоминает, что это именно тот самый штамм, из-за которого ВОЗ 14 августа объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за ситуации с этим заболеванием в Африке. В июле во всем мире зарегистрировали 1425 случаев оспы обезьян и шесть смертельных исходов. Более половины из них пришлось на Африку (55 процентов). В американском регионе зафиксировали 24 процента случаев, в Европе — 11 процентов, в Юго-Восточной Азии — один процент.

https://ria.ru/20240917/ospa-1973093557.html

https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html

индия

керала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, индия, керала