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В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 23.09.2024
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15:53 23.09.2024 (обновлено: 16:16 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ospa-1974263089.html
В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 23.09.2024
В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян — mpox сlade 1, передает агентство Ani со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:53
2024-09-23T16:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — РИА Новости. В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян — mpox сlade 1, передает агентство Ani со ссылкой на официальные источники. "Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который зарегистрировали в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациент — 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ", — говорится в публикации. По словам собеседников агентства, у заболевшего проявились схожие с ветрянкой симптомы: высокая температура и сыпь на теле. Врачи отправили образцы на анализ. Согласно официальным источникам, это первый случай заражения оспой обезьян класса 1b в Индии. Агентство напоминает, что это именно тот самый штамм, из-за которого ВОЗ 14 августа объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за ситуации с этим заболеванием в Африке. В июле во всем мире зарегистрировали 1425 случаев оспы обезьян и шесть смертельных исходов. Более половины из них пришлось на Африку (55 процентов). В американском регионе зафиксировали 24 процента случаев, в Европе — 11 процентов, в Юго-Восточной Азии — один процент.
https://ria.ru/20240917/ospa-1973093557.html
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в мире, здоровье - общество, индия, керала
В мире, Здоровье - Общество, Индия, Керала
В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Ani: в Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — РИА Новости. В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян — mpox сlade 1, передает агентство Ani со ссылкой на официальные источники.
"Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который зарегистрировали в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациент — 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ", — говорится в публикации.
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По словам собеседников агентства, у заболевшего проявились схожие с ветрянкой симптомы: высокая температура и сыпь на теле. Врачи отправили образцы на анализ.
Согласно официальным источникам, это первый случай заражения оспой обезьян класса 1b в Индии. Агентство напоминает, что это именно тот самый штамм, из-за которого ВОЗ 14 августа объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за ситуации с этим заболеванием в Африке.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые превращаются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

В июле во всем мире зарегистрировали 1425 случаев оспы обезьян и шесть смертельных исходов. Более половины из них пришлось на Африку (55 процентов). В американском регионе зафиксировали 24 процента случаев, в Европе — 11 процентов, в Юго-Восточной Азии — один процент.
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