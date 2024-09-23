https://ria.ru/20240923/oon-1974320987.html

МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире

МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире - РИА Новости, 23.09.2024

МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире

Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:00

2024-09-23T22:00

2024-09-23T22:00

в мире

россия

нью-йорк (город)

сергей вершинин

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил в понедельник замглавы российского МИД Сергей Вершинин. "Мы считаем, что ООН должна играть центральную координирующую роль в нашем многополярном мире, сближая позиции стран-членов организации на пути поиска ответов на глобальные вызовы", - сказал Вершинин, выступая на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Как отметил замглавы российского МИД, сегодня мировое сообщество сталкивается с "беспрецедентными вызовами", которые требуют коллективных решений.

https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон