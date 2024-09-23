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МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире - РИА Новости, 23.09.2024
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22:00 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/oon-1974320987.html
МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире
МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире - РИА Новости, 23.09.2024
МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире
Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:00
2024-09-23T22:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей вершинин
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил в понедельник замглавы российского МИД Сергей Вершинин. "Мы считаем, что ООН должна играть центральную координирующую роль в нашем многополярном мире, сближая позиции стран-членов организации на пути поиска ответов на глобальные вызовы", - сказал Вершинин, выступая на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Как отметил замглавы российского МИД, сегодня мировое сообщество сталкивается с "беспрецедентными вызовами", которые требуют коллективных решений.
https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД России заявил о ключевой роли ООН в многополярном мире

Вершинин: ООН должна играть центральную роль координатора в многополярном мире

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил в понедельник замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Мы считаем, что ООН должна играть центральную координирующую роль в нашем многополярном мире, сближая позиции стран-членов организации на пути поиска ответов на глобальные вызовы", - сказал Вершинин, выступая на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Как отметил замглавы российского МИД, сегодня мировое сообщество сталкивается с "беспрецедентными вызовами", которые требуют коллективных решений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Финал предрешен
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Сергей ВершининООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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