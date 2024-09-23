https://ria.ru/20240923/oon-1974158432.html

Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН

Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 23.09.2024

Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к реформе Совета Безопасности ООН, расширению числа постоянных и непостоянных членов, об этом он заявил, выступая с... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:56

2024-09-23T05:56

2024-09-23T05:56

в мире

япония

фумио кисида

ёко камикава

оон

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ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к реформе Совета Безопасности ООН, расширению числа постоянных и непостоянных членов, об этом он заявил, выступая с речью на саммите будущего в ООН. "Большинство стран поддерживают расширение постоянных и непостоянных членов (СБ). Совет Безопасности остро ощущает необходимость восстановления доверия и (своей) роли во имя международного мира и безопасности. В следующем году исполняется 80 лет со дня основания ООН. Необходимо предпринять конкретные шаги для реформы Совета Безопасности", - сказал Кисида. Он также призвал к укреплению международного сотрудничества для борьбы с бедностью и изменением климата, к "инвестициям в человека" в сфере образования, здоровья и обеспечения санитарно-гигиенических условий жизни. Кисида подчеркнул необходимость шагов для создания мира без ядерного оружия. "Для создания лучшего будущего мировые лидеры должны объединиться на межгосударственной основе", - подчеркнул премьер Японии. Кисида закончит работу во главе Либерально-демократической партии и в качестве главы правительства после того, как в пятницу состоятся выборы нового лидера партии, а затем 1 октября он ожидаемо станет новым премьер-министром страны. Таким образом, нынешний визит в штаб-квартиру ООН станет последним для Кисиды в этом качестве. Из-за выборов в партии ни он, ни глава МИД Японии Ёко Камикава не смогут выступить на Генеральной Ассамблее ООН в этом году. Японии было отведено время 26 сентября, что сделало бы невозможным участие выступающего в партийных выборах.

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html

https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html

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в мире, япония, фумио кисида, ёко камикава, оон