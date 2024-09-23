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Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 23.09.2024
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05:56 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/oon-1974158432.html
Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН
Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 23.09.2024
Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к реформе Совета Безопасности ООН, расширению числа постоянных и непостоянных членов, об этом он заявил, выступая с... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:56
2024-09-23T05:56
в мире
япония
фумио кисида
ёко камикава
оон
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ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к реформе Совета Безопасности ООН, расширению числа постоянных и непостоянных членов, об этом он заявил, выступая с речью на саммите будущего в ООН. "Большинство стран поддерживают расширение постоянных и непостоянных членов (СБ). Совет Безопасности остро ощущает необходимость восстановления доверия и (своей) роли во имя международного мира и безопасности. В следующем году исполняется 80 лет со дня основания ООН. Необходимо предпринять конкретные шаги для реформы Совета Безопасности", - сказал Кисида. Он также призвал к укреплению международного сотрудничества для борьбы с бедностью и изменением климата, к "инвестициям в человека" в сфере образования, здоровья и обеспечения санитарно-гигиенических условий жизни. Кисида подчеркнул необходимость шагов для создания мира без ядерного оружия. "Для создания лучшего будущего мировые лидеры должны объединиться на межгосударственной основе", - подчеркнул премьер Японии. Кисида закончит работу во главе Либерально-демократической партии и в качестве главы правительства после того, как в пятницу состоятся выборы нового лидера партии, а затем 1 октября он ожидаемо станет новым премьер-министром страны. Таким образом, нынешний визит в штаб-квартиру ООН станет последним для Кисиды в этом качестве. Из-за выборов в партии ни он, ни глава МИД Японии Ёко Камикава не смогут выступить на Генеральной Ассамблее ООН в этом году. Японии было отведено время 26 сентября, что сделало бы невозможным участие выступающего в партийных выборах.
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html
https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html
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в мире, япония, фумио кисида, ёко камикава, оон
В мире, Япония, Фумио Кисида, Ёко Камикава, ООН
Премьер Японии призвал к реформе Совета Безопасности ООН

Премьер Японии Кисида призвал расширить число членов СБ ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип ООН. Архивное фото
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ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к реформе Совета Безопасности ООН, расширению числа постоянных и непостоянных членов, об этом он заявил, выступая с речью на саммите будущего в ООН.
"Большинство стран поддерживают расширение постоянных и непостоянных членов (СБ). Совет Безопасности остро ощущает необходимость восстановления доверия и (своей) роли во имя международного мира и безопасности. В следующем году исполняется 80 лет со дня основания ООН. Необходимо предпринять конкретные шаги для реформы Совета Безопасности", - сказал Кисида.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Вчера, 03:06
Он также призвал к укреплению международного сотрудничества для борьбы с бедностью и изменением климата, к "инвестициям в человека" в сфере образования, здоровья и обеспечения санитарно-гигиенических условий жизни. Кисида подчеркнул необходимость шагов для создания мира без ядерного оружия.
"Для создания лучшего будущего мировые лидеры должны объединиться на межгосударственной основе", - подчеркнул премьер Японии.
Кисида закончит работу во главе Либерально-демократической партии и в качестве главы правительства после того, как в пятницу состоятся выборы нового лидера партии, а затем 1 октября он ожидаемо станет новым премьер-министром страны. Таким образом, нынешний визит в штаб-квартиру ООН станет последним для Кисиды в этом качестве.
Из-за выборов в партии ни он, ни глава МИД Японии Ёко Камикава не смогут выступить на Генеральной Ассамблее ООН в этом году. Японии было отведено время 26 сентября, что сделало бы невозможным участие выступающего в партийных выборах.
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны
22 сентября, 02:45
 
В миреЯпонияФумио КисидаЁко КамикаваООН
 
 
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