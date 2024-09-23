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В Омске страдающий эпилепсией мужчина напал с молотком на мать - РИА Новости, 23.09.2024
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18:59 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/omsk-1974299867.html
В Омске страдающий эпилепсией мужчина напал с молотком на мать
В Омске страдающий эпилепсией мужчина напал с молотком на мать - РИА Новости, 23.09.2024
В Омске страдающий эпилепсией мужчина напал с молотком на мать
Житель Омска, страдающий эпилепсией, употребил алкоголь с таблетками, увидел галлюцинации и напал с молотком на мать, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:59
2024-09-23T18:59
происшествия
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ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Житель Омска, страдающий эпилепсией, употребил алкоголь с таблетками, увидел галлюцинации и напал с молотком на мать, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Преступление произошло на улице Менделеева в Омске, 45-летний мужчина употребил алкоголь, смешав его с таблетками. По информации источника, у мужчины начались галлюцинации. "У подозреваемого эпилепсия, ему нельзя мешать таблетки с алкоголем. Но он выпил и у него начались галлюцинации... (Якобы - ред.) он последний человек на земле, и чтобы прекратить род человеческий, он должен сам себя убить. Он попытался покончить жизнь самоубийством, но у него не получилось. Из-за этого он решил, что для того, чтобы ему умереть, надо убить свою мать, которая его родила. Под действием таблеток, алкоголя и галлюцинаций он схватил молоток и побежал за матерью в подъезд. Там он нанес ей по голове несколько ударов молотком", - рассказал источник. Информацию подтвердили в региональном СУ СК. "Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый с целью убийства нанес молотком несколько ударов по голове своей 66-летней матери, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшая смогла обратиться к соседям за помощью, после чего была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным регионального СК, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Сын женщины задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ближайшее время мужчина должен быть арестован.
https://ria.ru/20240923/balagansk-1974294660.html
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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Омске страдающий эпилепсией мужчина напал с молотком на мать

Омич, страдающий эпилепсией, чуть не забил молотком свою мать из-за галлюцинаций

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Житель Омска, страдающий эпилепсией, употребил алкоголь с таблетками, увидел галлюцинации и напал с молотком на мать, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Преступление произошло на улице Менделеева в Омске, 45-летний мужчина употребил алкоголь, смешав его с таблетками. По информации источника, у мужчины начались галлюцинации.
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"У подозреваемого эпилепсия, ему нельзя мешать таблетки с алкоголем. Но он выпил и у него начались галлюцинации... (Якобы - ред.) он последний человек на земле, и чтобы прекратить род человеческий, он должен сам себя убить. Он попытался покончить жизнь самоубийством, но у него не получилось. Из-за этого он решил, что для того, чтобы ему умереть, надо убить свою мать, которая его родила. Под действием таблеток, алкоголя и галлюцинаций он схватил молоток и побежал за матерью в подъезд. Там он нанес ей по голове несколько ударов молотком", - рассказал источник.
Информацию подтвердили в региональном СУ СК.
"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый с целью убийства нанес молотком несколько ударов по голове своей 66-летней матери, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшая смогла обратиться к соседям за помощью, после чего была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным регионального СК, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.
Сын женщины задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ближайшее время мужчина должен быть арестован.
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