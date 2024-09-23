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Суд признал обыск у Бакальчука законным - РИА Новости, 23.09.2024
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15:02 23.09.2024 (обновлено: 15:11 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/obysk-1974253965.html
Суд признал обыск у Бакальчука законным
Суд признал обыск у Бакальчука законным - РИА Новости, 23.09.2024
Суд признал обыск у Бакальчука законным
Замоскворецкий суд столицы признал законным обыск, проведенный у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:02
2024-09-23T15:11
происшествия
россия
москва
татьяна бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы признал законным обыск, проведенный у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство следователя удовлетворено", - сказано в карточке дела.Согласно законодательству, если следователь считает, что обыск нужно провести безотлагательно, он не получает заранее судебное решение, а проводит его по собственному постановлению. После его завершения он предоставляет все необходимые материалы суду, чтобы тот проверил законность следственных действий.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена. Позднее он сам сообщил, что уже находится дома.По делу арестованы 30 человек.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://ria.ru/20240922/wildberries-1974129254.html
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происшествия, россия, москва, татьяна бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Суд признал обыск у Бакальчука законным

Замоскворецкий суд признал обыск у Владислава Бакальчука законным

© Владислав Бакальчук/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Владислав Бакальчук/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы признал законным обыск, проведенный у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство следователя удовлетворено", - сказано в карточке дела.
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Согласно законодательству, если следователь считает, что обыск нужно провести безотлагательно, он не получает заранее судебное решение, а проводит его по собственному постановлению. После его завершения он предоставляет все необходимые материалы суду, чтобы тот проверил законность следственных действий.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена. Позднее он сам сообщил, что уже находится дома.
По делу арестованы 30 человек.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
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ПроисшествияРоссияМоскваТатьяна БакальчукWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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