https://ria.ru/20240923/obysk-1974253965.html

Суд признал обыск у Бакальчука законным

Суд признал обыск у Бакальчука законным - РИА Новости, 23.09.2024

Суд признал обыск у Бакальчука законным

Замоскворецкий суд столицы признал законным обыск, проведенный у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:02

2024-09-23T15:02

2024-09-23T15:11

происшествия

россия

москва

татьяна бакальчук

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы признал законным обыск, проведенный у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство следователя удовлетворено", - сказано в карточке дела.Согласно законодательству, если следователь считает, что обыск нужно провести безотлагательно, он не получает заранее судебное решение, а проводит его по собственному постановлению. После его завершения он предоставляет все необходимые материалы суду, чтобы тот проверил законность следственных действий.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена. Позднее он сам сообщил, что уже находится дома.По делу арестованы 30 человек.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://ria.ru/20240922/wildberries-1974129254.html

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