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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:42
2024-09-23T19:42
2024-09-23T19:42
специальная военная операция на украине
петровский район
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 16.00 мск выпустили два снаряда того же калибра по Горловке, добавили в представительстве. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда