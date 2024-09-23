https://ria.ru/20240923/obstrel-1974250847.html

При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина

При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 23.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчин получил осколочные ранения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:47

2024-09-23T14:47

2024-09-23T14:47

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

стаханов

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Мужчин получил осколочные ранения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Стаханова осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Пострадавший госпитализирован. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

петровский район

донецк

стаханов

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петровский район, донецк, стаханов, алексей кулемзин (донецк), происшествия