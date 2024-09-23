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При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина
При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 23.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчин получил осколочные ранения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:47
2024-09-23T14:47
2024-09-23T14:47
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
стаханов
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Мужчин получил осколочные ранения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Стаханова осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Пострадавший госпитализирован. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Стаханов, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина