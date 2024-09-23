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ВСУ обстреляли восемь районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/obstrel-1974197049.html
ВСУ обстреляли восемь районов Белгородской области за сутки
ВСУ обстреляли восемь районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ обстреляли восемь районов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь районов Белгородской области более сотней снарядов, пострадали 15 человек, сообщил глава региона... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:22
2024-09-23T11:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
вячеслав гладков
происшествия
шебекино
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь районов Белгородской области более сотней снарядов, пострадали 15 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 22 сентября атакам со стороны Украины подверглись 30 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 106 снарядов и зафиксированы 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, 18 автомобилях, а также поврежден склад на территории производственного предприятия. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Новопетровка и хутор Дубровка атакованы 8 боеприпасами в ходе одного обстрела и 2 БПЛА… В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 14 боеприпасов… В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Козинка и Сподарюшино атакованы с помощью 6 боеприпасов в ходе двух обстрелов и двух беспилотников. Повреждён один частный дом. В Губкинском городском округе по городу Губкин и селу Кладовое выпущено 2 БПЛА самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 8 населенных пунктов атакованы с помощью 39 боеприпасов и 8 беспилотников. Ранены 13 мирных жителей, один из них продолжает лечение амбулаторно, остальные находятся в больницах Белгорода. Состояние двоих госпитализированных мужчин оценивается как крайне тяжёлое. В Краснояружском районе село Вязовое атаковано одним беспилотником. Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Мухин выпущено 39 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 13 БПЛА, из которых 4 были сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгородская область, муром, вячеслав гладков, происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия, Шебекино
ВСУ обстреляли восемь районов Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь районов Белгородской области более сотней снарядов, пострадали 15 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 22 сентября атакам со стороны Украины подверглись 30 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 106 снарядов и зафиксированы 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, 18 автомобилях, а также поврежден склад на территории производственного предприятия.
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"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Новопетровка и хутор Дубровка атакованы 8 боеприпасами в ходе одного обстрела и 2 БПЛА… В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 14 боеприпасов… В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Козинка и Сподарюшино атакованы с помощью 6 боеприпасов в ходе двух обстрелов и двух беспилотников. Повреждён один частный дом. В Губкинском городском округе по городу Губкин и селу Кладовое выпущено 2 БПЛА самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 8 населенных пунктов атакованы с помощью 39 боеприпасов и 8 беспилотников. Ранены 13 мирных жителей, один из них продолжает лечение амбулаторно, остальные находятся в больницах Белгорода. Состояние двоих госпитализированных мужчин оценивается как крайне тяжёлое. В Краснояружском районе село Вязовое атаковано одним беспилотником. Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Мухин выпущено 39 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 13 БПЛА, из которых 4 были сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромВячеслав ГладковПроисшествияШебекино
 
 
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