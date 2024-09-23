https://ria.ru/20240923/obstrel-1974189121.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.09.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в понедельник с 7.05 до 10.20 мск выпустили двадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:01

2024-09-23T11:01

2024-09-23T11:01

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

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сцкк

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник с 7.05 до 10.20 мск выпустили двадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 8.35 обстрел возобновился, до 10.20 по Петровскому району Донецка было выпущено еще девять снарядов такого же калибра, из них три - кассетного типа. Также восемь снарядов, среди которых пять кассетных боеприпасов, украинские войска выпустили по Горловке. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия