https://ria.ru/20240923/netanjahu-1974276761.html

Нетаньяху предупредил израильтян о предстоящих сложных днях

Нетаньяху предупредил израильтян о предстоящих сложных днях - РИА Новости, 23.09.2024

Нетаньяху предупредил израильтян о предстоящих сложных днях

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил граждан о грядущих "сложных днях" и призвал соблюдать директивы командования тыла в сфере гражданской обороны. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:59

2024-09-23T16:59

2024-09-23T16:59

в мире

израиль

ливан

хайфа

биньямин нетаньяху

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил граждан о грядущих "сложных днях" и призвал соблюдать директивы командования тыла в сфере гражданской обороны. "Я обещал, что мы изменим баланс безопасности, баланс сил на севере, - это именно то, что мы делаем. Мы уничтожаем тысячи ракет и снарядов, направленных на израильские города и израильских граждан. Впереди сложные дни. Я прошу вас, граждане Израиля, о двух вещах: во-первых, соблюдать инструкции Командования тыла, это спасает жизни; и во-вторых, быть стойкими, ответственными и решительными", - заявил Нетаньяху в командном центре ВВС. Премьер добавил, что Израиль "не ждет угрозы, а опережает ее". В последние дни эскалация между Израилем и Ливаном значительно усилилась. ВВС Израиля ежедневно наносят массированные удары по объектам движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. "Хезболлах", в свою очередь, запускает десятки ракет, снарядов и беспилотников по северу Израиля. Глубина ударов со стороны Ливана значительно увеличилась, покрывая теперь крупнейший на севере Израиля город Хайфа и территории к востоку от него. Нынешний вооруженный конфликт стремительно нарастает ввиду того, что десятки тысяч жителей северы Израиля были вынуждены покинуть свои дома из-за этих обстрелов. На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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в мире, израиль, ливан, хайфа, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году