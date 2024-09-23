https://ria.ru/20240923/neft-1974163077.html

Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США

Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США - РИА Новости, 23.09.2024

Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, трейдеры продолжают позитивно оценивать снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС)... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:32

2024-09-23T07:32

2024-09-23T07:32

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сша

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brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, трейдеры продолжают позитивно оценивать снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,9%, до 71,65 доллара. "Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС", - сообщила агентству Блумберг основатель компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari). По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил учётную ставку - на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. "Но в какой-то момент мы можем увидеть, как нефть вновь окажется под понижательным давлением, так как ажиотаж вокруг ФРС угаснет и внимание нефтяного рынка вернется к проблеме ухудшения спроса", - предупреждает Хари.

https://ria.ru/20240914/ekspert-1972647275.html

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экономика, цены на нефть, сша, сингапур, федеральная резервная система сша, brent, wti (нефть)