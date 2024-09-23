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Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США - РИА Новости, 23.09.2024
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07:32 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/neft-1974163077.html
Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США
Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США - РИА Новости, 23.09.2024
Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, трейдеры продолжают позитивно оценивать снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС)... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:32
2024-09-23T07:32
экономика
цены на нефть
сша
сингапур
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brent
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, трейдеры продолжают позитивно оценивать снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,9%, до 71,65 доллара. "Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС", - сообщила агентству Блумберг основатель компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari). По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил учётную ставку - на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. "Но в какой-то момент мы можем увидеть, как нефть вновь окажется под понижательным давлением, так как ажиотаж вокруг ФРС угаснет и внимание нефтяного рынка вернется к проблеме ухудшения спроса", - предупреждает Хари.
https://ria.ru/20240914/ekspert-1972647275.html
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экономика, цены на нефть, сша, сингапур, федеральная резервная система сша, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, Сингапур, Федеральная резервная система США, Brent, WTI (нефть)
Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром из-за снижения ставки ФРС США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, трейдеры продолжают позитивно оценивать снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,9%, до 71,65 доллара.
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"Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС", - сообщила агентству Блумберг основатель компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).
По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил учётную ставку - на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.
"Но в какой-то момент мы можем увидеть, как нефть вновь окажется под понижательным давлением, так как ажиотаж вокруг ФРС угаснет и внимание нефтяного рынка вернется к проблеме ухудшения спроса", - предупреждает Хари.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАСингапурФедеральная резервная система СШАBrentWTI (нефть)
 
 
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