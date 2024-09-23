https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html

Натуральные товары: господдержка помогает развиваться фермерским хозяйствам

Натуральные товары: господдержка помогает развиваться фермерским хозяйствам - РИА Новости, 23.09.2024

Натуральные товары: господдержка помогает развиваться фермерским хозяйствам

В последние годы во всем мире растет тренд на устойчивую гастрономию. Люди стараются использовать в пищу локальные сезонные продукты, поддерживая местных... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:35

2024-09-23T11:35

2024-09-23T11:35

твой бизнес

россия

поддержка бизнеса

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

фермеры

пчелы

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В последние годы во всем мире растет тренд на устойчивую гастрономию. Люди стараются использовать в пищу локальные сезонные продукты, поддерживая местных производителей. Государство помогает фермерам, производящим экологичные и качественные товары. Предприниматели, решившие работать в отрасли АПК, могут получить грант "Агростартап" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". О том, как стать участником программы и какими еще мерами поддержки могут воспользоваться аграрии по нацпроекту – в материале РИА Новости.Поддержка сельскохозяйственной отрасли – одна из ключевых задач государства. К 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Особо отмечу работу малого и среднего бизнеса на селе, в агропромышленном комплексе. Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием. Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран – экспортеров продуктов питания. Благодарю работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом, – благодарю вас за впечатляющие результаты", - уточнил президент.Еще в 2018 году для развития бизнеса был запущен нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". По нему те, кто только открывает свое дело, а также действующие предприниматели могут получить как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Для этого им необходимо обратиться в один из центров "Мой бизнес". Они расположены в 88 регионах. Или зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.РФ.Грант "Агростартап" - одна из мер поддержки по нацпроекту. Получить ее могут крестьянские (фермерские) хозяйства, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянского фермерского хозяйства.Минимальный размер гранта - 1,5 миллиона рублей. До 7 миллионов рублей могут получить те, кто занимается разведением крупного рогатого скота. Для других направлений сельхозбизнеса максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей.От сыра в кастрюле до мастерскойАндрей и Татьяна Полевшиковы сделали из своего хобби агробизнес в Карелии. Сначала на их предприятии производили только молоко, затем предприниматели решили освоить новое направление - сыроварение. Первые сыры варили в большой кастрюле для себя и друзей. Позже захотели оборудовать мастерскую."Без поддержки мы бы конечно не решились на такой подвиг", - сказала Татьяна.В 2020 году Андрей стал участником грантового конкурса "Агростартап" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", защитил бизнес-проект и получил финансирование на развитие фермы.На грант семья приобрела земельный участок, трактор с навесным оборудованием, доильный аппарат и необходимую "начинку" для мастерской по производству сыра. Все это позволило увеличить объемы создаваемой продукции и облегчить технологический процесс.Поголовье на экоферме уже насчитывает более 10 голов крупного рогатого скота и более 20 коз. Каждый день здесь перерабатывают свыше 100 литров молока. В линейке несколько десятков наименований разнообразных сыров и молочной продукции. Они уже продаются более, чем в 10 магазинах республики, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.ЯгодоводствоФермер из Чувашской Республики Олег Кашкаров занимается ягодоводством. В 2021 году он подал заявку на грант "Агростартап" и получил субсидию в размере 4 миллионов рублей на расширение своего хозяйства. Это дало возможность Кашкарову масштабировать свое дело."С 2008 года работал в Москве, а в 2020 году, когда случился коронавирус, появилось большое желание приехать на родную землю и начать работать здесь. Приехал на малую родину в Чувашию, искал много вариантов с чего можно начать свое дело. В Чувашской Республике развиты меры поддержки для агропромышленного комплекса, действует более 70 программ, поэтому я решил пойти в это направление", - сказал Кашкаров РИА Новости.Он отметил, что в 2024 году выиграл региональный грант "Перспектива". С помощью него мужчине удалось довести землю до трех гектар.У фермера грандиозные планы на будущее, он хочет взять деньги на кооператив и в последствии создать рабочие места, развивать свое село.Семейство пчелСемейная пасека Алексея и Татьяны Жилиных получила грант "Агростартап" в 2020 году. На деньги от государства – 3 миллиона рублей – они приобрели два павильона для содержания пчел, необходимое оборудование, самих насекомых и автомобиль. По условиям гранта Жилины создали на небольшом предприятии два рабочих места, взяли помощников пчеловодов.Также семья уже два года занимается агротуризмом. Чтобы развивать бизнес на пасеке дальше, Жилины подали документы на получение гранта от министерства туризма Тверской области. Сейчас они регистрируют товарный знак пасеки. В областном центре "Мой бизнес" семье помогли оформить все необходимые для этого документы.Кроме того, предприниматели продают свою продукцию на маркетплейсе фермерской продукции "Свое родное", созданной Россельхозбанком. На данный момент на ней зарегистрировано более 12,5 тысяч отечественных производителей натуральных продуктов. В 2023 году проект был представлен на Национальной премии "Наш вклад", по итогам которой Россельхозбанк стал финалистом и обладателем статуса "Партнер национальных проектов России". Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей.Удобство сервиса обеспечивается работой более 40 тысяч торговых точек, где покупатели могут получить свой заказ напрямую, без посредников.Привлечь внимание россиян к покупке здоровых и полезных продуктов от местных производителей также помогают массовые мероприятия: ежегодный фермерский фестиваль "Свое" и ярмарки "Вкусная пятница" в формате выездных дегустаций.Организаторы планируют сделать площадку крупнейшим в России маркетплейсом продовольственных продуктов, поставляемых напрямую от производителей, в том числе, запустив специальные программы лояльности.

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

https://ria.ru/20240902/granty-1970071316.html

https://ria.ru/20240229/med-1930221642.html

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россия, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), фермеры, пчелы