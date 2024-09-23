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Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе - РИА Новости, 23.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/moskva-1974219553.html
Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе
Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе - РИА Новости, 23.09.2024
Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе
Свыше 8,5 тысячи человек смогут трудоустроиться по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:13
2024-09-23T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
бирюлево восточное
москва
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи человек смогут трудоустроиться по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По условиям программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в Москве в соответствии с постановлением Сергея Собянина, инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой реализуют проекты создания деловой и социальной инфраструктуры", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, таким образом на юге столицы по программе стимулирования создания МПТ появится 18 новых объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 8,5 тысячи москвичей.В районах Бирюлево Восточное, Нагатинский Затон и Нагорный девелоперы построят один торговый и пять офисных центров в обмен на льготу."Больше всего рабочих мест — свыше 7,1 тысячи — обеспечит реализация строительства общественно-деловой инфраструктуры. Кроме того, более 1,1 тысячи рабочих мест будет создано благодаря возведению социальных объектов: в обмен на льготу от города девелоперы построят пять детских садов, школу, поликлинику, образовательный и спорткомплекс", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.В новом офисном центре на Варшавском шоссе сможет работать около 1,8 тысячи жителей города. В 2027 году объект планируют ввести в эксплуатацию. Здание площадью примерно 57 тысяч квадратных метров разместится неподалеку от станции метро "Нагатинская" и станет частью будущего промышленного технопарка.По программе стимулирования создания мест приложения труда в ЮАО ввели в эксплуатацию три объекта в 2023–2024 годах: школу и детский сад во 2-м Котляковском переулке, а также музей на бульваре Братьев Весниных. В результате чего в округе появилось более 300 рабочих мест.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года реализации почти все районы города. Более 130 соглашений с инвесторами, которые планируют построить свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости, заключило правительство Москвы. А именно - промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 285 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.
https://ria.ru/20240920/moskva-1973890613.html
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максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, бирюлево восточное, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Бирюлево Восточное, Москва

Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе

© Пресс-служба ДИППСвыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе
Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Пресс-служба ДИПП
Свыше 8,5 тысячи рабочих мест появится на юге Москвы по городской программе
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи человек смогут трудоустроиться по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По условиям программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в Москве в соответствии с постановлением Сергея Собянина, инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой реализуют проекты создания деловой и социальной инфраструктуры", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По его словам, таким образом на юге столицы по программе стимулирования создания МПТ появится 18 новых объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 8,5 тысячи москвичей.
В районах Бирюлево Восточное, Нагатинский Затон и Нагорный девелоперы построят один торговый и пять офисных центров в обмен на льготу.
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"Больше всего рабочих мест — свыше 7,1 тысячи — обеспечит реализация строительства общественно-деловой инфраструктуры. Кроме того, более 1,1 тысячи рабочих мест будет создано благодаря возведению социальных объектов: в обмен на льготу от города девелоперы построят пять детских садов, школу, поликлинику, образовательный и спорткомплекс", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
В новом офисном центре на Варшавском шоссе сможет работать около 1,8 тысячи жителей города. В 2027 году объект планируют ввести в эксплуатацию. Здание площадью примерно 57 тысяч квадратных метров разместится неподалеку от станции метро "Нагатинская" и станет частью будущего промышленного технопарка.
По программе стимулирования создания мест приложения труда в ЮАО ввели в эксплуатацию три объекта в 2023–2024 годах: школу и детский сад во 2-м Котляковском переулке, а также музей на бульваре Братьев Весниных. В результате чего в округе появилось более 300 рабочих мест.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года реализации почти все районы города. Более 130 соглашений с инвесторами, которые планируют построить свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости, заключило правительство Москвы. А именно - промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 285 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовБирюлево ВосточноеМосква
 
 
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