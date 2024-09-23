https://ria.ru/20240923/moskva-1974206147.html
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 23.09.2024
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95" на западе столицы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:49
2024-09-23T11:49
2024-09-23T11:49
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Кунцево 95" на Сколковском шоссе, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора Можайского района", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. "В рамках проекта специалисты "Мосгаза" установили новый шкафной газорегуляторный пункт, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20240621/moskva-1954432336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Кунцево 95" на Сколковском шоссе, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора Можайского района", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации.
"В рамках проекта специалисты "Мосгаза
" установили новый шкафной газорегуляторный пункт, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.