https://ria.ru/20240923/moskva-1974206147.html

В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт

В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 23.09.2024

В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95" на западе столицы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:49

2024-09-23T11:49

2024-09-23T11:49

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москва

петр бирюков

мосгаз

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Кунцево 95" на Сколковском шоссе, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора Можайского района", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. "В рамках проекта специалисты "Мосгаза" установили новый шкафной газорегуляторный пункт, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20240621/moskva-1954432336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз